В центре Москвы на акции в поддержку Навального начались задержания

Силовики начали задерживать людей, которые пришли на Манежную площадь после оглашения приговора оппозиционному политику Алексею Навальному. На площадь продолжают прибывать сотрудники ОМОНа, они просят собравшихся разойтись. В центре города закрывают метро.

По данным Telegram-канала Avtozak Live, уже задержаны не менее 10 человек. «Медиазона» сообщает о примерно 20 задержаных.

На вход и выход закрыты станции «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь революции» и «Александровский сад», сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram. Поезда следуют без остановок на этих станциях. Доступ на Красную площадь был закрыт еще до оглашения приговора.

Выездное заседание Симоновского райсуда по делу Алексея Навального прошло в Мосгорсуде. Суд заменил господину Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима. В срок заключения будет зачтен почти год, который оппозиционер провел под домашним арестом. После этого столичный штаб политика призвал людей на несанкционированную акцию в центре города.

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