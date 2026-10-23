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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
ИндустрииАлкогольный рынок

В Госдуме рекомендовали принять закон об онлайн-продаже вина

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект о проведении трехлетнего эксперимента по продаже российского вина через «Почту России», следует из текста решения. Инициатива предполагает, что производители смогут сами принимать решение о заключении договора с оператором. Стартовать эксперимент первоначально должен в Москве и Подмосковье. Возраст покупателей планируется проверять через мессенджер «Макс».

Александр Патрин / Коммерсантъ

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Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что принятие законопроекта требует определения позиции всех заинтересованных министерств и ведомств, а также широкого общественного обсуждения. Это связано с потенциально негативными социально-экономическими позициями расширения каналов продажи алкогольной продукции.
Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. С тех пор тема регулярно становится предметом дискуссий. Правительство внесло свой законопроект на рассмотрение Госдумы в апреле 2023 года. С тех пор его обсуждение откладывалось. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в своем письме к Владимиру Путину ранее предлагал включить в перечень каналов дистанционной реализации вина маркетплейсы (см. “Ъ” от 5 июня).

Газета «Коммерсантъ» №197

от 23.10.2026, стр. 7
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Алкогольный рынок
Госдума
Ритейл

Авторы

  • Александра Мерцалова
    Александра Мерцалова
    заместитель заведующего отделом