В Госдуме рекомендовали принять закон об онлайн-продаже вина
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект о проведении трехлетнего эксперимента по продаже российского вина через «Почту России», следует из текста решения. Инициатива предполагает, что производители смогут сами принимать решение о заключении договора с оператором. Стартовать эксперимент первоначально должен в Москве и Подмосковье. Возраст покупателей планируется проверять через мессенджер «Макс».
Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отметила, что принятие законопроекта требует определения позиции всех заинтересованных министерств и ведомств, а также широкого общественного обсуждения. Это связано с потенциально негативными социально-экономическими позициями расширения каналов продажи алкогольной продукции.
Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. С тех пор тема регулярно становится предметом дискуссий. Правительство внесло свой законопроект на рассмотрение Госдумы в апреле 2023 года. С тех пор его обсуждение откладывалось. Вице-премьер Дмитрий Патрушев в своем письме к Владимиру Путину ранее предлагал включить в перечень каналов дистанционной реализации вина маркетплейсы (см. “Ъ” от 5 июня).
Газета «Коммерсантъ» №197от 23.10.2026, стр. 7