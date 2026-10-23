В Госдуме рекомендовали принять закон об онлайн-продаже вина

Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект о проведении трехлетнего эксперимента по продаже российского вина через «Почту России», следует из текста решения. Инициатива предполагает, что производители смогут сами принимать решение о заключении договора с оператором. Стартовать эксперимент первоначально должен в Москве и Подмосковье. Возраст покупателей планируется проверять через мессенджер «Макс».