Пошлину на иностранный крепкий алкоголь могут повысить уже в ноябре

Федеральные власти намерены повысить пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран с текущих €3 до €5 за литр, рассказали два источника “Ъ” на алкогольном рынке. Соответствующее постановление должно быть издано в ноябре 2026 года. Один из собеседников “Ъ” не исключает, что новые пошлины начнут действовать сразу, а не с января 2027 года, как прогнозируют другие участники рынка. С сентября 2024 года в России действует пошлина на импортный алкоголь из недружественных стран в размере 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее €3 за литр. В Минфине (регулирует алкогольную отрасль) оперативно на запрос “Ъ” не ответили.