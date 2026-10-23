Пошлину на иностранный крепкий алкоголь могут повысить уже в ноябре
Федеральные власти намерены повысить пошлины на импорт крепкого алкоголя из недружественных стран с текущих €3 до €5 за литр, рассказали два источника “Ъ” на алкогольном рынке. Соответствующее постановление должно быть издано в ноябре 2026 года. Один из собеседников “Ъ” не исключает, что новые пошлины начнут действовать сразу, а не с января 2027 года, как прогнозируют другие участники рынка. С сентября 2024 года в России действует пошлина на импортный алкоголь из недружественных стран в размере 20% от таможенной стоимости продукции, но не менее €3 за литр. В Минфине (регулирует алкогольную отрасль) оперативно на запрос “Ъ” не ответили.
Повышение пошлин закономерно приведет к росту стоимости импортного алкоголя, говорит руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин. По его оценке, при текущем валютном курсе оптовые цены вырастут примерно до 70–100 руб. за бутылку. Особенно чувствителен к такому повышению пошлин ценовой сегмент до 1,5 тыс. руб. за бутылку.
По оценке президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, импортная бутылка объемом 0,7 литра в массовом сегменте подорожает чуть более чем на 200 руб. На цене дорогого импорта это повышение почти не скажется, считает он. В сегментах дороже 3–5 тыс. руб. за бутылку повышение пошлин будет менее заметно для потребителей, соглашается господин Брагин.