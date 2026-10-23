Генсек ОДКБ: Армения де-факто уже вышла из состава организации
Армения де-факто уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил генсекретарь организации Таалатбек Масадыков. По его словам, Ереван регулярно получает все документы на внутригосударственное согласование, однако систематически отказывается от участия в обсуждениях и принятии решений.
«Они слушают еженедельные доклады, но не участвуют в основных наших мероприятиях, учениях и тому подобное… В принципе, они де-факто уже сами вышли»,— сказал господин Масадыков в интервью ТАСС.
Армения заморозила членство в ОДКБ в феврале 2024 года. В августе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что был бы доволен, если бы ОДКБ исключила страну из состава организации. Ереван в ближайшие пять лет не намерен восстанавливать членство, добавил он.