Генсек ОДКБ: Армения де-факто уже вышла из состава организации

Армения де-факто уже вышла из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил генсекретарь организации Таалатбек Масадыков. По его словам, Ереван регулярно получает все документы на внутригосударственное согласование, однако систематически отказывается от участия в обсуждениях и принятии решений.