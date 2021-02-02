Песков о ночевавших в автозаках арестованных: нужно проверить и принять меры

Правоохранительные органы должны проверить факты длительного задержания арестованных участников несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 31 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в Telegram-каналах появилось видеообращение тех, кому назначили административный арест после протестов. Они пожаловались, что находятся в автобусах без еды, воды и возможности сходить в туалет. Аналогичные сообщения появлялись и после акций 23 января. В частности, «ОВД-Инфо» сообщало, что задержанных из отделения полиции в Западном округе Москвы собрали для доставления в суд в одном автозаке и несколько часов не выпускали в туалет.

«Мы видели сообщения СМИ на этот счет. Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения. Тут опять же нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос “Ъ FM” в ходе пресс-колла.

Проверять эти факты, по мнению представителя Кремля, будет «Министерство внутренних дел, наверное, правоохранители» и, возможно, надзорные органы. «Все видят эти сообщения СМИ, это повод, чтобы конкретные факты проверить, насколько они соответствуют действительности, безусловно, это должно быть проверено»,— добавил он.

Ранее Совет по правам человека попросил разобраться в причинах, по которой протестующие, арестованные после акции 31 января в Москве, провели ночь в автозаках. Они вынуждены были находиться там, поскольку их не могли принять в спецприемник в деревне Сахарово. МВД сообщило, что арестованных уже разместили в места содержания, и пообещало дать оценку произошедшему.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России 23 и 31 января прошли протестные акции, на которых задержали около 10 тыс. человек.

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