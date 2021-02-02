СПЧ попросил разобраться в ситуации с очередями из автозаков с арестованными

Совет по правам человека (СПЧ) попросил разобраться в причинах, по которой протестующие, арестованные после акции 31 января в Москве, провели ночь в автозаках. Они вынуждены были находиться там, поскольку их не могли принять в спецприемник в деревне Сахарово. МВД пообещало дать оценку произошедшему.

«По моей информации, три автобуса людей привезли туда (в спецприемник.—“Ъ”), и в течение ночи они вынуждены были находиться в этих автобусах, спецприемник не готов был их принять. По моей информации, сейчас все люди размещены, находятся в тепле, им предоставлены койки и еда, долгое время они были без еды. И по нашему сигналу, по сигналу СПЧ, будет проведена служебная проверка»,— сказал глава СПЧ Валерий Фадеев на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, задержанных размещали в отделениях, потом они были в суде. Поскольку в Москве не хватало мест, их перевезли в спецприемник для иностранцев в деревне Сахарово. Спецприемник при этом оказался не готов к такому количеству людей. «Я надеюсь, что служебная проверка даст объективный результат, и мы еще к этой теме вернемся, и надеюсь, что таких эпизодов больше не будет, потому что это неправильно»,— сказал Валерий Фадеев.

МВД Москвы позднее сообщило, что всех протестующих, которые получили административный арест, доставили и разместили в места содержания. «При рассмотрении полноты принятых мер в процессе исполнения процедуры оформления граждан в специализированное учреждение, будет дана оценка»,— говорится в сообщении, поступившем в “Ъ”.

Напомним, 17 января Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше». После этого во многих городах России 23 и 31 января прошли протестные акции, на которых задержали около 10 тыс. человек.

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