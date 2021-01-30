СМИ: управляющих кафе в центре Москвы просят выключить Wi-Fi 31 января

Представители полиции обходят кафе в центре Москвы, где 31 января сторонники политика Алексея Навального планируют акции протеста, и просят их управляющих отключить точки доступа Wi-Fi для посетителей в воскресенье, сообщают «Интерфакс» и Telegram-канал «ЗаТелеком». При этом органы власти Москвы рекомендовали 31 января закрыться кафе и магазинам, работающим в зоне 100 м от Лубянки.

Полицейские в гражданской одежде просят людей, работающих в кафе, связаться с управляющими и попросить их отключить Wi-Fi «в связи с ограничениями из-за завтрашнего мероприятия».

23 января в разных городах России состоялись несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На воскресенье, 31 января, запланированы очередные акции протеста. В связи с ними главное управление МВД по Москве поручило закрыть центральные станции метро, перекрыть улицы для пешеходов и запретить на них парковку. В Генпрокуратуре заявили, что сочтут массовыми беспорядками любую провокацию.

О грядущих ограничениях читайте в публикации “Ъ” «Могут повторить».