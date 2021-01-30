Власти Москвы заявили о рекомендательной сути закрытия магазинов в день протестов

Магазины в центре Москвы, которые объявили о закрытии 31 января на фоне готовящихся акций протеста, приняли это решение по рекомендации властей, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Он уточнил, что рекомендацию получили заведения, находящиеся примерно в 100 м от Лубянки.

«Это все вокруг Лубянки, понятно, что на Тверской не надо закрываться и где-то на Покровке, допустим. Это рекомендация для тех заведений, которые условно находятся в 100-метровой зоне от Лубянки о всем направлениям»,— сказал господин Немерюк «РИА Новости». При этом он отметил, что специального совещания с представителями общепита не было, а четкой границы у зоны рекомендаций нет.

Рекомендации для магазинов 31 января будут действовать с 11:00 по 19:00, рассказал господин Немерюк. «А дальше они могут по своему графику работать, в том числе и ночью»,— добавил он. По сообщению МВД, закрытие центральных станций метро и ограничения на проход пешеходов будут действовать с 8:00 до особого распоряжения.

23 января в разных городах России состоялись несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На воскресенье, 31 января, запланированы очередные акции протеста. Генпрокуратура заявила, что сочтут массовыми беспорядками любую провокацию.

О грядущих ограничениях читайте в публикации “Ъ” «Могут повторить».