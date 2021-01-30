В Ставрополе задержали участника акции 23 января по делу о насилии над полицейским

В Ставрополе в рамках расследования дела о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) задержан 21-летний молодой человек, сообщило краевое управление Следственного комитета России (СКР). По информации ведомства, на момент публикации сообщения молодого человека допрашивали. Его имя не раскрывается.

Согласно материалам дела, 23 января задержанный участвовал «в несанкционированном мероприятии в центре Ставрополя» и ударил кулаком по голове полицейского взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции отдела полиции № 1 УМВД России по городу Ставрополю». СКР сообщает, что полицейский пытался задержать молодого человека.

Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Ставропольскому краю. Управление СКР уточнило, что намерено ходатайствовать перед судом о заключении молодого человека под стражу.

23 января в разных городах России состоялись несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. На воскресенье, 31 января, запланированы очередные акции протеста. Генпрокуратура заявила, что сочтут массовыми беспорядками любую провокацию.

О грядущих ограничениях читайте в публикации “Ъ” «Могут повторить».

Александра Ларинцева, Пятигорск