Канцлера Украиной вышибают
Саксония-Анхальт объявляет войну внешнеполитическому курсу Фридриха Мерца
08.10.2026, 19:14
После того как правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) закрепилась в ландтаге земли Саксония-Анхальт, она вместе с левым «Союзом Сары Вагенкнехт» решила пойти тараном на правительство страны, в частности на канцлера Фридриха Мерца. Правые и левые популисты объявили о намерении в условиях переживаемых Германией экономических трудностей принять резолюцию о прекращении военной и финансовой помощи Украине, а также возобновлении сотрудничества с Россией. Документ не будет иметь никаких юридических последствий, но шумиха вокруг него — ощутимый удар по внешнеполитическому курсу канцлера, который не может пока похвастаться ничем, кроме активной внешней политики.
Призывы к прекращению оказания военной помощи Украине и восстановлению энергетического партнерства с Россией звучали от руководства «Альтернативы для Германии» с начала осени. Таким образом правые пытались переманить на свою сторону еще больше избирателей перед земельными выборами на востоке страны. Эта тактика оказалась успешной: в Саксонии-Анхальт и в Мекленбурге—Передней Померании партия показала впечатляющие результаты.
Теперь же, после того как в Саксонии-Анхальт прошли выборы руководства местного парламента (ландтага), правые решили перейти от слов к делу. Der Spiegel сообщил, что АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» намерены принять свою первую совместную резолюцию. И речь в ней идет о внешней политике. Обе партии намерены потребовать от федерального правительства признать политику санкций в отношении России ошибочной и прекратить оказывать Киеву военную и финансовую поддержку. Кроме того, партии хотят призвать Берлин к началу переговоров с Москвой. Голосование по резолюции намечено на 14 октября на специальном заседании. В принятии документа сомневаться не приходится: две партии в совокупности имеют большинство в ландтаге.
Такое нестандартное решение (все-таки внешняя политика находится в ведении федерального, а не земельного правительства) юридически будет значить мало.
Для его реализации нужна поддержка на федеральном уровне, которой у АдГ нет. А созданный несколько лет назад «Союз Сары Вагенкнехт» даже не представлен в Бундестаге. Тем не менее символическое значение резолюции трудно переоценить: в Германии появится целая федеральная земля, которая выступает против внешнеполитического курса действующего правительства и канцлера Фридриха Мерца.
В самой АдГ не скрывают, что хотят создать проблемы на самом высоком уровне. «Мы наконец-то используем все возможности для усиления политического давления на Берлин, наконец-то выступим за прекращение войны вместо ее затягивания и потратим миллиарды денег налогоплательщиков на нужды народа нашей страны, а не на оружие на полях сражений на Украине!» — заявил глава местного отделения АдГ в Саксонии-Анхальт Ульрих Зигмунд, который имеет все шансы возглавить правительство этой земли в декабре 2026 года.
Это прямая отсылка к недавнему визиту канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев. До этого он был на Украине в мае 2025 года, почти сразу после того, как возглавил правительство в Берлине. Теперь же его визит широко рассматривался экспертами как попытка отвлечь внимание от катастрофического положения правящей коалиции, его собственной партии христианских демократов и его самого. На днях рейтинг Мерца опустился до рекордных 10% поддержки, а сам политик был признан самым непопулярным канцлером в ФРГ.
Отсутствие доверия избирателей из-за невыполненных обещаний, пробуксовка реформ, вечные распри внутри правящей коалиции и другие проблемы привели к тому, что большинство немцев хотели бы видеть у руля страны совсем другого человека.
Внешняя политика была последней, что держало Мерца на плаву: его жесткий курс в отношении России и поддержка Украины по-прежнему находят поддержку у 52% немцев.
Неудивительно, что именно за счет активизации на этом направлении канцлер пытается укрепить свои позиции. Во время визита в Киев он анонсировал очередной пакет помощи в размере €1,35 млрд и фактически дал старт полноценному военно-техническому партнерству Германии и Украины.
Однако его поездка вызвала противоречивые отзывы. Так, немецкая газета Berliner Zeitung указала на то, что в Киеве канцлер в шесть раз популярнее, чем в Берлине. А Сара Вагенкнехт, обвинив канцлера в том, что тот приехал в Киев «с чемоданом, полным денег», призвала сосредоточиться на переговорах с Москвой. Тактика правых и левых популистов очевидна: поставив под сомнение правильность внешней политики Мерца, лишить его последнего, за что ему еще отдают должное на родине, называя "канцлером иностранных дел"».