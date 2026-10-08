Теперь же, после того как в Саксонии-Анхальт прошли выборы руководства местного парламента (ландтага), правые решили перейти от слов к делу. Der Spiegel сообщил, что АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» намерены принять свою первую совместную резолюцию. И речь в ней идет о внешней политике. Обе партии намерены потребовать от федерального правительства признать политику санкций в отношении России ошибочной и прекратить оказывать Киеву военную и финансовую поддержку. Кроме того, партии хотят призвать Берлин к началу переговоров с Москвой. Голосование по резолюции намечено на 14 октября на специальном заседании. В принятии документа сомневаться не приходится: две партии в совокупности имеют большинство в ландтаге.