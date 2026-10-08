Мужчина погиб при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области
08.10.2026, 19:13
FPV-дроны ВСУ атаковали пять муниципалитетов в Белгородской области. При ударе беспилотника по машине на участке автодороги Орехово — Яблоново Валуйского округа погиб мужчина, сообщил оперативный штаб региона.
В том же округе под удар попал еще один автомобиль — в районе села Борки. Осколки попали сидевшему в салоне мужчине в лицо и глаза. Врачи скорой помощи госпитализируют его в Валуйскую центральную районную больницу.
Еще несколько транспортных средств были атакованы в Ракитянском и Шебекинском округах. Повреждения получили шесть автомобилей, микроавтобус и машина скорой помощи. Кроме того, удары FPV-дронов оперштаб зафиксировал в Грайворонском и Белгородском округах. Там были атакованы социальный объект и частные дома.