Мужчина погиб при ударе дрона по автомобилю в Белгородской области

Еще несколько транспортных средств были атакованы в Ракитянском и Шебекинском округах. Повреждения получили шесть автомобилей, микроавтобус и машина скорой помощи. Кроме того, удары FPV-дронов оперштаб зафиксировал в Грайворонском и Белгородском округах. Там были атакованы социальный объект и частные дома.