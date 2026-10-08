Швейцарский футболист Гранит Джака условно оштрафован за подделку медсправки
08.10.2026, 19:18
Полузащитник сборной Швейцарии и английского «Сандерленда» Гранит Джака условно оштрафован на 150 тыс. швейцарских франков за подделку сертификата о вакцинации от COVID-19. Об этом футболист сообщил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Меня приговорили к условному штрафу с испытательным сроком на два года. Это означает, что приговор не будет приведен в исполнение, если я не совершу никаких правонарушений в течение этого периода. Судебные издержки я уже оплатил. Я принимаю это решение и беру на себя ответственность»,— написал Джака.
В сентябре издание Blick сообщило, что прокуратура кантона Люцерн заподозрила футболиста в использовании поддельной справки. Гранит Джака признался в правонарушении. По его словам, «в то время он испытывал глубокое недоверие к вакцине и был охвачен страхом». Полузащитник был выведен из состава сборной на матчи Лиги наций с командами Северной Македонии, Шотландии и Словении.
33-летнему Граниту Джаке принадлежит рекорд по числу матчей за сборную Швейцарии — 152. В составе национальной команды он забил 18 мячей и отдал 14 результативных передач. На клубном уровне футболист выступал за швейцарский «Базель», немецкие «Боруссию» из Менхенгладбаха и «Байер», английский «Арсенал».