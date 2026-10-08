Швейцарский футболист Гранит Джака условно оштрафован за подделку медсправки

«Меня приговорили к условному штрафу с испытательным сроком на два года. Это означает, что приговор не будет приведен в исполнение, если я не совершу никаких правонарушений в течение этого периода. Судебные издержки я уже оплатил. Я принимаю это решение и беру на себя ответственность»,— написал Джака.