The Times: британский военный моряк арестован за шпионаж

Матрос 1-го класса Тедди Янг начал работу в разведке ВМС в апреле 2024 года, получив при этом высокий уровень допуска. По утверждению полиции, с ноября 2024 года по май 2025 года он «получал доступ к защищенной информации, копировал ее и сохранял» с целью передачи ее иностранной державе. В заявлении полиции не указывается, однако, передавал матрос эту секретную информацию или только собирался это делать.