Корабль Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым вернулся на Землю
08.10.2026, 19:24
Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-12, в который входит космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, вернулся на Землю с Международной космической станции (МКС). Трансляцию вело NASA.
Путь от орбитальной станции до Земли занял у космонавтов около 27 часов. Корабль приземлился у берегов Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в 08:34 по местному времени (18:34 мск). К нему прибыло спасательное судно, которое поднимет корабль вместе с экипажем на борт.
Помимо Андрея Федяева, на борту находятся астронавты NASA Джессика Мейр, Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено. Экипаж Crew-12 провел на МКС 237 дней. Для господина Хэтэуэя и госпожи Адено этот полет в космос стал первым, для господина Федяева — вторым.