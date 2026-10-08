Корабль Crew Dragon с россиянином Андреем Федяевым вернулся на Землю

Путь от орбитальной станции до Земли занял у космонавтов около 27 часов. Корабль приземлился у берегов Лос-Анджелеса, штат Калифорния, в 08:34 по местному времени (18:34 мск). К нему прибыло спасательное судно, которое поднимет корабль вместе с экипажем на борт.