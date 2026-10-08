Десять самолетов не смогли сесть во Внуково из-за ограничений в аэропорту
08.10.2026, 18:51
10 самолетов, летевших в московский аэропорт Внуково, отправили на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба Внуково. В авиагавани более трех часов действуют ограничения на полеты.
«В авиагавани спокойная обстановка. Просим следить за сообщениями авиакомпаний»,— указано в сообщении Внуково в Telegram-канале.
Ограничения на работу Внуково, Домодедово и Жуковского ввели около 15:20 мск. Позже в Шереметьево начали действовать частичные ограничения — аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с органами.
Вскоре после закрытия аэропортов губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об ударе БПЛА по Подольску. Погиб мужчина, пострадала женщина.