Роспотребнадзор исключил риски для здоровья населения Иркутской области
08.10.2026, 19:09
Рисков для здоровья населения Иркутской области нет, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. В регионе завершены профилактические мероприятия, связанные со смертью сотрудницы противочумного института от пневмонии неустановленной этиологии.
«Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная, рисков для здоровья населения нет», — указано в сообщении ведомства. Отсутствие аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами подтвердили две независимые комиссии по контролю за соблюдением требований биологической безопасности.
Кроме того, завершено медицинское обследование всех людей, которые контактировали с зараженной девушкой. Нарушений здоровья, связанных с «инфекционной патологией», у них не выявлено. Карантин в больницах региона снят. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболевшая была привита и имела иммунитет к особо опасным заболеваниям.
«Роспотребнадзор выражает благодарность за проявленное внимание и поступившие из разных стран предложения помощи, связанные с ситуацией в Иркутской области»,— отметили в ведомстве. По международным медико-санитарным правилам Роспотребнадзор направил информацию о ситуации в 14 стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения.