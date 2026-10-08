Роспотребнадзор исключил риски для здоровья населения Иркутской области

Кроме того, завершено медицинское обследование всех людей, которые контактировали с зараженной девушкой. Нарушений здоровья, связанных с «инфекционной патологией», у них не выявлено. Карантин в больницах региона снят. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что заболевшая была привита и имела иммунитет к особо опасным заболеваниям.