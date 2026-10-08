Дом с широко закрытыми дверями
Кандидаты на вступление в ЕС возмущены ужесточением правил приема новых членов
08.10.2026, 19:01
В Европе разгорается скандал в связи с принятием новых правил расширения Евросоюза, резко ужесточающих условия приема новых членов. Получение членства в ЕС теперь станет еще более сложным процессом, в ходе которого шансов на быстрое вступление нет даже у явного фаворита Брюсселя — Украины. В еще более незавидном положении оказалась Грузия, которая ранее считалась главной «историей успеха» восточной политики ЕС, а теперь фактически получила отказ в членстве. Таким образом, «общеевропейский дом» превращается в наглухо запертое здание, отгораживающееся от остальной Европы.
О невозможности вступления Украины в Евросоюз к 2027 году, к чему неоднократно призывали в Киеве, и о все более неопределенных перспективах членства страны в ЕС сообщило 7 октября издание Euractiv со ссылкой на европейского дипломата.
«Никто всерьез не верит, что Украина станет членом ЕС к концу десятилетия — если вообще когда-нибудь станет»,— цитирует Euractiv источник в Брюсселе, призвавший «перестать водить Киев за нос». Другой собеседник издания подчеркнул, что заявки Украины и Молдавии следует рассматривать раздельно на случай отсутствия продвижения в переговорах с Киевом.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, однако позднее в Евросоюзе признавали, что такое решение по большей части было символическим актом поддержки Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой.
Наличие серьезных проблем на нынешнем этапе переговоров с Брюсселем были вынуждены признать и в Киеве. Как сообщило издание Politico, ссылаясь на украинского министра аграрной политики Тараса Высоцкого, страна не согласна вступать в ЕС в случае введения постоянных лимитов на продажу украинского зерна в странах Евросоюза. «Украина отказывается от членства в ЕС без доступа к рынкам сбыта зерна»,— отмечает Politico.
Как пояснил изданию украинский министр, Киев будет готов пойти лишь на временные ограничения по импорту украинского продовольствия в ЕС, однако отвергает политику постоянных лимитов, которые, как считает украинская сторона, противоречат самой логике членства в Евросоюзе.
Ранее Еврокомиссия предложила сохранить ограничения в ряде чувствительных областей, включая свободное перемещение работников и услуг, сельское хозяйство и отдельные товары для Украины и других потенциальных новобранцев ЕС.
Ситуация для Грузии — еще одной страны, которая около двух десятилетий назад провозгласила курс на евроинтеграцию и в период правления президента Михаила Саакашвили считалась «отличницей» в постсоветском классе европейских реформ,— сегодня выглядит еще более неутешительно.
«Мы хотим быть членами Евросоюза не любой ценой и не за счет интересов Грузии. Поэтому, когда нам говорят, что Грузия “отстает” от Украины и Молдавии, наш ответ прост: Грузия выбирает достоинство и мир!» — заявил лидер парламентской фракции правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кирцхалия. По его словам, на протяжении многих лет Тбилиси добросовестно проводил европейские реформы, однако теперь от Грузии требуют, подобно Киеву и Кишиневу, пойти на конфронтацию с Россией, что противоречит национальным интересам страны.
«Если сегодня в Брюсселе “приближением” считается то, насколько безоговорочно выполняет страна конкретные политические требования, тогда это уже не европейская интеграция, основанная на заслугах, а оценка безоговорочного подчинения»,— добавил Ираклий Кирцхалия.
Беспрецедентно жесткое заявление в адрес Брюсселя сделал и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. «Если Молдавия и Украина в чем-то опережают Грузию, то только по отрицательным показателям. Боже нас упаси опередить в этом Украину и Молдавию. У нас свой путь — мира, экономического развития, и мы обязательно продолжим этот путь»,— заявил Кобахидзе, по словам которого после провозглашения курса на евроинтеграцию Грузия уже выполнила 90% обязательств по соглашениям об ассоциированном членстве и свободной торговле и «на тысячу шагов опережает как Украину, так и Молдавию и других кандидатов в ЕС».
Бурю возмущения в Тбилиси вызвало прозвучавшее 6 октября заявление еврокомиссара по вопросам расширения и политики добрососедства Марты Кос, открыто признавшей, что в Брюсселе перестали рассматривать Грузию в качестве кандидата на вступление в ЕС.
«Грузия — страна-кандидат только на бумаге. Я сожалею об этом. Я хотела бы, чтобы Грузия при большой поддержке грузинского народа сегодня находилась бы на одном уровне с Молдавией и Украиной»,— заявила Марта Кос.
«Как мы будем продолжать работу с Грузией, во многом будет зависеть от того, как члены Евросоюза оценят ее будущее в докладах о расширении в конце октября»,— добавила она.
Разъяснения брюссельской чиновницы были сделаны в связи с принятием в начале этой недели новых правил расширения Евросоюза. Смысл нововведений состоит в том, чтобы не только усложнить процесс вступления, но и уже после приема новобранцев сохранить возможность сделать этот процесс обратимым, имея достаточно политических и финансовых инструментов для того, чтобы заставить ту или иную страну следовать позиции большинства.
«Мы должны расширить количество сфер, где используется голосование квалифицированным большинством голосов, когда нормы ЕС это позволяют, чтобы одна страна более не могла блокировать необходимые решения. Например, это касается санкций, борьбы с уклонением от налогов, расширения»,— заявила еврокомиссар Кос. «Мы должны гарантировать, что не впустим троянских коней. Ни сегодня, ни через 10 или 20 лет»,— предупредила она. Усиление таких гарантий, инициаторами которого стали Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург, предусматривает приостановку финансирования новобранцев Евросоюза, а также ограничение на неопределенный период возможности использования ими права вето, если их политический курс будет признан не соответствующим «европейским ценностям» и «высоким стандартам демократии».
В свою очередь, комментируя одобренные нововведения при приеме в Евросоюз новых членов, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дала понять, что дальнейшее расширение ЕС должно будет происходить на основе именно этих требований. «Будущее Европы зависит от того, какой выбор мы сделаем сегодня. Расширение нашего союза — это геополитическая необходимость. Сегодня мы закладываем основу того, чтобы расширенный союз стал также и более сильным: более устойчивым, более эффективным и твердо опирающимся на ценности и правила, которые определяют нашу сущность»,— заявила Урсула фон дер Ляйен.