Дом с широко закрытыми дверями

Беспрецедентно жесткое заявление в адрес Брюсселя сделал и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. «Если Молдавия и Украина в чем-то опережают Грузию, то только по отрицательным показателям. Боже нас упаси опередить в этом Украину и Молдавию. У нас свой путь — мира, экономического развития, и мы обязательно продолжим этот путь»,— заявил Кобахидзе, по словам которого после провозглашения курса на евроинтеграцию Грузия уже выполнила 90% обязательств по соглашениям об ассоциированном членстве и свободной торговле и «на тысячу шагов опережает как Украину, так и Молдавию и других кандидатов в ЕС».