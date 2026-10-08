Мантуров поручил минимизировать последствия возможных ЧС на соцобъектах зимой
08.10.2026, 19:03
Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил минимизировать последствия потенциальных чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти на социальных объектах в осенне-зимний период. Об этом господин Мантуров сообщил на заседании в правительстве.
Речь идет о четком порядке действий, который власти должны обеспечить в образовательных учреждениях, учреждениях науки, культуры, здравоохранения. Кроме того, первый вице-премьер поручил оценить, насколько инженерные и другие системы социальных объектов готовы к бесперебойной работе. «Две недели назад мы подробно рассматривали подготовку регионов к осенне-зимнему периоду, — сказал господин Мантуров. — Сегодня вернемся к этой теме применительно к социальным учреждениям. При этом круг рисков шире сезонных».
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что Минпросвещения и МЧС дважды в год проводят всероссийские учения в социальных учреждениях. Он призвал учитывать в работе рекомендации и памятки, которые Минпросвещения направляет во все регионы.
Заседание прошло под руководством Дениса Мантурова, вице-премьеров Татьяны Голиковой и Дмитрия Чернышенко. На мероприятии присутствовали руководители федеральных и региональных органов власти.