Мантуров поручил минимизировать последствия возможных ЧС на соцобъектах зимой

Речь идет о четком порядке действий, который власти должны обеспечить в образовательных учреждениях, учреждениях науки, культуры, здравоохранения. Кроме того, первый вице-премьер поручил оценить, насколько инженерные и другие системы социальных объектов готовы к бесперебойной работе. «Две недели назад мы подробно рассматривали подготовку регионов к осенне-зимнему периоду, — сказал господин Мантуров. — Сегодня вернемся к этой теме применительно к социальным учреждениям. При этом круг рисков шире сезонных».