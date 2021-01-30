Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира

Россиянин Александр Большунов выиграл масс-старт классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне. Он преодолел дистанцию за 35 минут 16,3 секунды.

Второе и третье места заняли норвежцы Йоханнес Хесфлот Клебо и Пол Голберг. Их отставание от Большунова составило 0,4 секунды. Итоговый результат был опреден по фотофинишу.

Накануне Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем. До этого, 24 января, Большунов попытался ударить лыжной палкой финского соперника Йони Мяки во время гонки, а на финише въехал в него. За неспортивное поведение Международная федерация лыжного спорта лишила сборную России бронзовой медали. Сам Большунов объяснил, что после финиширования «хотел поговорить» с Маки о произошедшем, но не остановился из-за того, что на лыжах сломались крепления.

О возможном наказании российского лыжника — в материале “Ъ” «"Похоже, дело это просто так не завершится"».