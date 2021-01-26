Большунов заявил, что хотел «просто поговорить» с финским лыжником

Российский лыжник Александр Большунов, ударивший финского соперника Йони Мяки на финише гонки на этапе Кубка мира в Лахти, объяснил свои действия желанием «поговорить». Он уточнил, что причина его поведения в некоем поступке Мяки.

«Когда я пересекал финишную черту, я хотел поговорить с Маки о том, что произошло до финиша и почему он сделал то, что сделал. Лыжи были очень быстрыми, и когда я попытался остановиться, крепления сломались. Я не планировал его сбивать, я просто хотел с ним поговорить»,— процитировал норвежский телеканал NRK Большунова (перевод по «РИА Новости»).

Напомним, во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти 24 января Большунов попытался ударить палкой Мяки, а потом въехал в него, сбив с ног. Международная федерация лыжного спорта лишила сборную России бронзовой медали за «неспортивное поведение». Полиция получила два заявления, в которых спортсмен обвиняется в нанесении увечий Мяки. Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе извинились перед финским спортсменом.

О возможном наказании российского лыжника — в материале “Ъ” «"Похоже, дело это просто так не завершится"».