Александр Большунов замахнулся на дисквалификацию

Лидер российской сборной Александр Большунов оказался в центре крупного скандала в лыжных гонках. За несколько метров до финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти россиянин сначала попытался ударить финского соперника Йони Мяки палкой, а затем, сразу по окончании гонки, намеренно врезался в него. После этого инцидента Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила команду, возглавляемую Большуновым, бронзовой медали из-за его «неспортивного поведения», однако дисквалификации на последующие соревнования лыжнику удалось избежать.

Центральным персонажем самого громкого скандала сезона в лыжных гонках оказался ярчайший российский лыжник Александр Большунов. В начале января он уже во второй раз стал победителем престижнейшей серии Tour de Ski и на данный момент с колоссальным отрывом лидирует в общем зачете Кубка мира, выигранного им и в прошлом году.

В эстафетной гонке Большунов, бежавший за первую сборную России на заключительном этапе, оказался позади финна Йони Мяки, с которым боролся за серебро. Мяки двигался по финишной прямой по левой крайней полосе. Как только россиянин стал сокращать отставание, финский лыжник резко сместился вправо, закрыл «коридор» для обгона и не позволил Большунову вырваться вперед. Очутившись за его спиной, Большунов дважды попытался ударить соперника палкой, а затем — уже после финиша — на полной скорости влетел в остановившегося возле партнеров финна и сбил его с ног.

По мнению тренера сборной России Юрия Бородавко, Большунов решил поквитаться с финским лыжником из-за того, что тот нарушил правила: «Он затирал Большунова и фактически припер его к стенке».

Аналогичным образом оценила ситуацию и глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «Провокация со стороны финского спортсмена, безусловно, была. Нарушение было»,— заявила Вяльбе «Матч ТВ». Сборная России уже подала протест на действия Йони Мяки.

Между тем FIS разглядела нарушение только в действиях Александра Большунова. Бронзовая медаль, которую заработала команда в составе Алексея Червоткина, Евгения Белова, Дениса Спицова и Большунова, была передана второй команде России. Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов финишировали четвертыми, однако после дисквалификации соотечественников поднялись на одну строчку.

Накануне в Лахти произошел еще один скандал, и тоже с участием Большунова. По итогам скиатлона медали разобрали норвежские лыжники (золото — Эмиль Иверсен, серебро — Сьюр Рете, бронза — Пол Гульберг), не выступавшие на международных стартах с декабря прошлого года (они пропустили несколько в связи с опасениями за свою безопасность из-за пандемии коронавируса). Четвертое место также отошло норвежцу — Симену Хегстаду Крюгеру. Лидер российской сборной остался только пятым, отстав от лидера на 20,9 секунды.

Такой результат он объяснил сработавшей «норвежской тактикой». «На последнем спуске Ханс Кристер Холунн упал на меня, а трое убежали — без шансов»,— заявил россиянин после гонки. Только доказать это Александр Большунов, скорее всего, в любом случае не смог бы: инцидент не попал в объективы камер.

Екатерина Ремизова