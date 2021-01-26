«Похоже, дело это просто так не завершится»

Скандал вокруг российского лыжника Александра Большунова вышел на новый уровень. После того как Большунов ударил лыжной палкой соперника в финишном створе, а потом врезался в финских спортсменов, в дело вмешалась полиция. Что теперь грозит Александру Большунову, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.
Финал эстафетной гонки на трассе в Лахти получился эмоциональным. Конечно, финн Йони Мяки подрезал российского лыжника, но поведение Александра Большунова после грязного приема финна теперь обсуждает весь лыжный мир. Сначала Мяки получил удар лыжной палкой, а затем россиянин на полной скорости врезался в финскую команду. После этого нашу сборную дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. На этом, казалось бы, инцидент исчерпан, но нет.
Появляется информация, что в Финляндии на Большунова могут завести уголовное дело. Вроде бы, врезаясь в финских лыжников, россиянин мог причинить вред их здоровью. Сообщили даже, что Большунова уже пригласили в финскую полицию, но комментатор и ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов, который работал в Лахти, эту информацию опроверг: «Точно могу сказать, что ни в какой полиции Большунов не был, никаких разговоров с полицейскими абсолютно точно не было. Сейчас он уже двигается в сторону следующего этапа Кубка мира.
Я еще раз призываю всех, в том числе и болельщиков, снизить градус ажиотажа и перестать писать какие-то гневные вещи в адрес финского спортсмена.
Пусть это все останется там, давайте забудем то, что происходило здесь в Лахте».
Призыв комментатора успокоиться можно понять. В России скандальное поведение Большунова поддержали многие. Отец гонщика даже утверждал, что за поведение финна на финише нужно «давать в морду». Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе тоже считает, что финн виноват, и спускать на тормозах это дело не намерена.
«Просто мы подаем апелляцию уже в комитет по правилам контроля. У них есть два пункта: одно — это поведение спортсмена, и второе — они не считают, что финский спортсмен нарушил правила. С первой ситуацией мы абсолютно не согласны, мы считаем, что это грубое нарушение, вообще, правил. Понятно, что спортсмен на эмоциях. Собственно говоря, он его не бил, бил по снегу палкой», — пояснила Елена Вяльбе.
Что же касается интереса финской полиции, то заявления от пострадавших не было. Йони Мяки в правоохранительные органы обращаться не стал. Но кто-то отправил сигнал блюстителям порядка, и они обязаны реагировать. Но, скорее всего, дела не будет, рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев: «Тут надо принимать особенности финского законодательства. Но оно достаточно разумное с той точки зрения, и подобные вещи точно ни в административном, ни в уголовном плане не наказуемы. Это все какой-то жесткий троллинг или что-то, я даже не знаю, как это назвать».
Финский адвокат Николай Юферев, отвечая на запрос “Ъ FM”, был осторожней. По его информации, действия Большунова подпадают под несколько статей уголовного кодекса Финляндии.
Тогда спортсмены получали наказания в виде штрафов. Свое письмо с экспертным мнением Юферев завершил фразой: «Пока рано делать выводы». Так что, похоже, дело это просто так не завершится. Финская лыжная ассоциация уже официально заявила, что не может согласиться с тем наказанием, которое выбрала для Большунова Международная федерация лыжного спорта, и будет проводить свое расследование.