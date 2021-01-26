«Похоже, дело это просто так не завершится» Владимир Осипов — о наказании, которое может грозить лыжнику Александру Большунову

Скандал вокруг российского лыжника Александра Большунова вышел на новый уровень. После того как Большунов ударил лыжной палкой соперника в финишном створе, а потом врезался в финских спортсменов, в дело вмешалась полиция. Что теперь грозит Александру Большунову, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Финал эстафетной гонки на трассе в Лахти получился эмоциональным. Конечно, финн Йони Мяки подрезал российского лыжника, но поведение Александра Большунова после грязного приема финна теперь обсуждает весь лыжный мир. Сначала Мяки получил удар лыжной палкой, а затем россиянин на полной скорости врезался в финскую команду. После этого нашу сборную дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. На этом, казалось бы, инцидент исчерпан, но нет.

Появляется информация, что в Финляндии на Большунова могут завести уголовное дело. Вроде бы, врезаясь в финских лыжников, россиянин мог причинить вред их здоровью. Сообщили даже, что Большунова уже пригласили в финскую полицию, но комментатор и ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов, который работал в Лахти, эту информацию опроверг: «Точно могу сказать, что ни в какой полиции Большунов не был, никаких разговоров с полицейскими абсолютно точно не было. Сейчас он уже двигается в сторону следующего этапа Кубка мира.

Я еще раз призываю всех, в том числе и болельщиков, снизить градус ажиотажа и перестать писать какие-то гневные вещи в адрес финского спортсмена.

Пусть это все останется там, давайте забудем то, что происходило здесь в Лахте».

Призыв комментатора успокоиться можно понять. В России скандальное поведение Большунова поддержали многие. Отец гонщика даже утверждал, что за поведение финна на финише нужно «давать в морду». Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе тоже считает, что финн виноват, и спускать на тормозах это дело не намерена.

«Просто мы подаем апелляцию уже в комитет по правилам контроля. У них есть два пункта: одно — это поведение спортсмена, и второе — они не считают, что финский спортсмен нарушил правила. С первой ситуацией мы абсолютно не согласны, мы считаем, что это грубое нарушение, вообще, правил. Понятно, что спортсмен на эмоциях. Собственно говоря, он его не бил, бил по снегу палкой», — пояснила Елена Вяльбе.

Что же касается интереса финской полиции, то заявления от пострадавших не было. Йони Мяки в правоохранительные органы обращаться не стал. Но кто-то отправил сигнал блюстителям порядка, и они обязаны реагировать. Но, скорее всего, дела не будет, рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев: «Тут надо принимать особенности финского законодательства. Но оно достаточно разумное с той точки зрения, и подобные вещи точно ни в административном, ни в уголовном плане не наказуемы. Это все какой-то жесткий троллинг или что-то, я даже не знаю, как это назвать».

Финский адвокат Николай Юферев, отвечая на запрос “Ъ FM”, был осторожней. По его информации, действия Большунова подпадают под несколько статей уголовного кодекса Финляндии.

К тому же случаи вмешательства полиции в спортивные мероприятия в этой стране были, например, в хоккее.

Тогда спортсмены получали наказания в виде штрафов. Свое письмо с экспертным мнением Юферев завершил фразой: «Пока рано делать выводы». Так что, похоже, дело это просто так не завершится. Финская лыжная ассоциация уже официально заявила, что не может согласиться с тем наказанием, которое выбрала для Большунова Международная федерация лыжного спорта, и будет проводить свое расследование.