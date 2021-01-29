Большунов победил в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира

Россиянин Александр Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне. Он преодолел дистанцию за 32 минуты 33,3 секунды.

Второе место занял норвежец Симен Крюгер (+1,8 секунды), третье место занял еще один выходец из Норвегии Шур Рёте (+23,9).

Позже сегодня пройдет женская гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем. Этап Кубка мира в Фалуне завершится 31 января.

Напомним, 24 января во время эстафеты на этапе Кубка мира в финском городе Лахти Большунов попытался ударить палкой финского соперника Йони Мяки, а потом въехал в него, сбив с ног. Международная федерация лыжного спорта лишила сборную России бронзовой медали за «неспортивное поведение». Позже Большунов и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе извинились перед финским спортсменом.

О возможном наказании российского лыжника — в материале “Ъ” «"Похоже, дело это просто так не завершится"».