Глеб Никитин предостерег нижегородцев от участия в несанкционированной акции

Глава Нижегородской области Глеб Никитин предостерег граждан от участия в несанкционированной акции протеста против ареста оппозиционера Алексея Навального, запланированной на воскресенье, 31 января. Комментарий губернатора “Ъ-Приволжье” предоставили в пресс-службе правительства региона.

«Публичные мероприятия, мирные митинги и шествия могут проводиться в установленных для этого местах и должны согласовываться. Это закон. Запрос о согласовании от организаторов не поступал. Поэтому организаторы осознанно идут на нарушение закона … Прошу тех, кто планировал участвовать, иметь в виду, что вы в этом случае преступите закон»,– сообщил Глеб Никитин.

По словам главы региона, в случае нарушения закона правоохранительные органы обязаны реагировать, иначе они тоже нарушат закон: «они не могут послушать губернатора или кого-то другого и не привлекать нарушителей к ответственности». Глеб Никитин добавил, что уважение к закону – «краеугольный камень и фундаментальное основание всех мировых демократий».

Он напомнил также о пандемии коронавируса: «в целях безопасности людей такие мероприятия в принципе не могут проводиться до кардинального изменения эпидемиологической ситуации».

Кроме того, губернатор сообщил, что не давал школам поручений проводить в день митинга дополнительные мероприятия для учеников и требовать от родителей отчеты о нахождении детей в тот день – ранее о таких распоряжениях со стороны школ заявили родители. «Мною таких рекомендаций никогда не давалось. Но было дано поручение проинформировать родителей и детей о незаконном статусе акции и о ее опасности. Не более того!»– рассказал Глеб Никитин. Он добавил, что родители не обязаны ни перед кем отчитываться или отпрашиваться с каких-то мероприятий, если они не интересны. На учебе это не отразится.

Запланированная на 31 января акция станет повторной. Первое мероприятия штаб Навального организовал 23 января. В Нижнем Новгороде участие в протесте приняли несколько тысяч горожан. Сотрудники полиции задержали более 90 нижегородцев.

Анастасия Еремина