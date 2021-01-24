Не менее 90 нижегородцев задержали на акции 23 января

В Нижнем Новгороде 23 января задержали не менее 90 участников несогласованной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, сообщает ОВД-инфо.

Протесты состоялись 23 января по всей России. В Нижнем Новгороде участие в акции приняли несколько тысяч человек. Они планировали пройти по улице Большой Покровской до площади Минина, но дорогу им преградили полицейские кордоны. Митингующие стали обходить их по прилегающим улицам. На площади Минина протестующие вышли на проезжую часть, вскоре туда приехали сотрудники полиции и перекрыли проезд. Начались задержания. Митингующие перешли на соседние улицы и затем собрались на площади Горького. Там также задержали некоторых участников акции.

Всего в России, по данным ОВД-инфо, задержали около 3,3 тыс. граждан.

Анастасия Еремина