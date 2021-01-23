Нижегородцы прошли маршем

23 января в Нижнем Новгороде в 14:00, как и в других крупных городах страны, состоялась акция в поддержку политика Алексея Навального. По подсчетам корреспондентов “Ъ-Приволжье”, на центральной пешеходной улице города Большой Покровской собралось несколько тысяч человек. Участники акции протеста двинулись маршем вниз в сторону площади Минина и перекрыли ее. Туда приехали сотрудники полиции, оттеснили протестующих и сами перекрыли проезд. Митингующие продолжили марш по центральным улицам и к вечеру собрались на площади Горького. Как прошла акция протеста — в фотогалерее “Ъ-Приволжье”.