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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородцы прошли маршем

Жители областного центра вышли на политическую акцию

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23 января в Нижнем Новгороде в 14:00, как и в других крупных городах страны, состоялась акция в поддержку политика Алексея Навального. По подсчетам корреспондентов “Ъ-Приволжье”, на центральной пешеходной улице города Большой Покровской собралось несколько тысяч человек. Участники акции протеста двинулись маршем вниз в сторону площади Минина и перекрыли ее. Туда приехали сотрудники полиции, оттеснили протестующих и сами перекрыли проезд. Митингующие продолжили марш по центральным улицам и к вечеру собрались на площади Горького. Как прошла акция протеста — в фотогалерее “Ъ-Приволжье”.

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