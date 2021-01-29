Кто, где, когда

В Нижнем Новгороде родителей школьников просят оградить детей от участия в предстоящей акции в поддержку политика Алексея Навального, которая запланирована на воскресенье 31 января. Нижегородцам выдают на подпись документ, которым они должны гарантировать, что возьмут на себя ответственность за ребенка и гарантируют, что на акцию дети, как и родители, не пойдут. Некоторые школы на воскресенье запланировали походы в кино для учеников старших классов или аттестационные контрольные и другие массовые мероприятия.

Нижегородцы публикуют в социальных сетях документы и переписку из родительских чатов, где говорится о том, что они должны оградить детей-школьников от участия в запланированной на воскресенье 31 января акции в поддержку политика Алексея Навального. Несколько нижегородских школ передали родителям учеников старших классов на подпись документ, в котором они должны подписаться под тем, что берут на себя ответственность за местонахождение ребенка. В памятке говорится, что митинг несанкционирован властями, а это значит, что сотрудники правоохранительных органов имеют право «бороться» с ним и «предотвращать». Также родителям школьников не рекомендуют и самим «находиться на улице рядом с митингующими».

Одна из школ обязала классных руководителей до 19:00 воскресенья сдать поименные списки учеников с местонахождением детей с 12:00 до 15:00.

Некоторые школы решили устроить в воскресенье аттестационные контрольные, другие – пробные ЕГЭ для 9 и 11 классов. Директор одного из нижегородских лицеев приказал провести 31 января «Воскресный марафон знаний»: ученики седьмых классов будут участвовать в брейн-ринге, восьмые классы пойдут в кино, девятые будут «решать нестандартные задачи», десятые готовиться к играм «Что? Где? Когда», одиннадцатым предстоит пройти «образовательный интенсив». Еще в одной нижегородской школе обычно учебную субботу сделали выходным днем, а занятия перенесли на воскресенье, в другой учителя решили провести для учеников седьмых и восьмых классов подготовку к экзаменам, которых не будет.

Во многих школах Нижнего Новгорода в воскресенье решили устроить поход в кино. Один из родителей рассказал “Ъ-Приволжье”, что для учеников девятых классов учителя решили провести пробный ОГЭ в воскресенье, но подростки «взбунтовались» экзаменоваться в единственный выходной, тогда весь класс организованно пригласили в кинотеатр. В родительском чате другой школы говорится, что «в воскресенье пройдет митинг», поэтому учителям «рекомендовано выйти куда-то с классом» и дети сами предложили пойти в кино. Если ребенок не сможет присутствовать, родителей просят предоставить письменное объяснение.

Нижегородцы рассказывают, что полицейские звонят родителям, чьи дети подписаны в социальных сетях на аккаунты Алексея Навального или региональное отделение штаба политика, и просят не пускать их на митинг.

Добавим, что в воскресенье акцию в поддержку Алексея Навального планируется провести в форме марша. В минувшую субботу нижегородцы устроили шествие по центральной пешеходной улице Большой Покровской до площади Минина, а 31 января маршрут удлинят: активисты также соберутся у здания бывшего кинотеатра «Октябрь» на Большой Покровской, дойдут до площади Минина, затем проследуют по Верхневолжской набережной до политехнического университета, повернут на улицу Минина и вновь вернутся на площадь перед кремлем. 23 января в акции протеста участвовало не менее 3 тыс. нижегородцев.

После митингов в общей сложности полиция задержала более 90 человек. В основном им выписывают штрафы за участие в акции, призывы выходить на митинг, опубликованные в соцсетях, или нарушение требований эпидемиологической безопасности. Одного активиста арестовали на 10 суток. Координатора штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Романа Трегубова вновь задержала полиция в связи с организацией шествия, которое еще не состоялось.

Александра Викулова