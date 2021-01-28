Нижегородцев предупредили об ответственности за несанкционированные акции

Нижегородское управление МВД РФ напоминает гражданам об ответственности за несоблюдение порядка проведения публичных мероприятий и участие в несанкционированных акциях. Обращение к нижегородцам ведомство опубликовало в связи с распространением призывов к участию в подобных акциях.

«Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены, как угроза общественному порядку. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности»,— говорится в сообщении ГУ МВД.

Ранее сторонники оппозиционера Алексея Навального анонсировали проведение повторной акции протеста по всей России против ареста политика в воскресенье, 31 января в 12:00. В Нижнем Новгороде повторную акцию планируют начать у кинотеатра «Октябрь» по Большой Покровской. Затем сторонники Алексея Навального намерены пройти через площадь Минина, выйти на Верхневолжскую набережную, дойти до НГТУ имени Алексеева, свернуть на улицу Минина и вернуться на площадь.

После того, как стало известно о намерении провести акцию протеста 31 января, учителя и классные руководители стали рассылать родителям сообщения о намерении провести в тот же день мероприятия с участием школьников — классные часы, совместные походы в кино и т.д.

Первая несанкционированная акция состоялась 23 января. В Нижнем Новгороде участие в мероприятии приняли несколько тысяч граждан. Полиция задержала более 90 горожан. Всего в России, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 4 тыс. человек.

Анастасия Еремина