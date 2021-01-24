Привитый по паспорту Как в разных странах работают над системой подтверждения вакцинации

Массовая вакцинация от COVID-19 поставила вопрос о необходимости введения системы документов, подтверждающих сделанную прививку. Они позволят людям свободнее путешествовать, посещать общественные места и массовые мероприятия. Некоторые страны уже начали внедрять паспорта вакцинации, а технологические корпорации работают над созданием единой цифровой системы для прививочных сертификатов.

На прошлой неделе несколько технологических и медицинских компаний, включая Microsoft, Salesforce и Oracle, объявили о создании коалиции Vaccination Credential Initiative (VCI). Она займется созданием своего рода цифрового паспорта вакцинации — системы, в которую будут загружаться данные о вакцинировании и которая будет необходима при авиаперелетах и посещении тех или иных общественных мест. Предполагается, что именно такой документ в будущем станет стандартом на международном уровне.

Технология VCI позволит людям получать зашифрованную копию своих данных о вакцинации и хранить ее в электронном кошельке, например Apple Wallet или Google Pay. Предусмотрен и вариант для людей, не пользующихся смартфонами: они смогут распечатать бумагу с QR-кодом.

По словам Пола Мейера, генерального директора неправительственной организации The Commons Project, входящей в VCI и занимающейся цифровыми проектами такого рода, технология позволит людям «безопасно вернуться к путешествиям, работе, учебе и жизни, при этом защищая конфиденциальность их данных».

Австралийская авиакомпания Qantas уже заявила, что может начать требовать сертификат о вакцинации при посадке на ее рейсы. Еще несколько авиакомпаний, в том числе Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Swiss Airlines, United Airlines и Virgin Atlantic, сотрудничают с The Commons Project. Организация уже создала приложение CommonPass — в него можно загружать различные медицинские данные, в том числе сведения о вакцинации, которые можно продемонстрировать при посадке на борт в форме QR-кода.

В декабре Всемирная организация здравоохранения также заявила о возможности создания электронных сертификатов вакцинации. Над их созданием работают британские стартапы Mvine и iProov. В отличие от VCI компании хотят создать более децентрализованную систему. Предполагается, что сертификат, полученный после вакцинирования, будет храниться анонимно и связан с владельцем с помощью биометрических данных (распознавание лица).

Технологические компании и раньше пробовали создать системы, препятствующие распространению вируса. Прошлой весной Apple и Google начали работать над технологией, которая поможет отслеживать контакты людей, заразившихся коронавирусом.

Схожие приложения разрабатывались и запускались во многих странах — правда, реальная польза от них оказалась довольно незначительной из-за их медленного распространения и технической «сырости».

Тем временем, некоторые страны и регионы уже начали создание систем паспортов вакцинации — пока только на местном уровне. Еще в декабре власти округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) заявили, что собираются создать подобную систему: жители округа смогут загружать данные о вакцинации в электронный кошелек, а затем использовать для прохода в концертный зал или для авиаперелета.

В конце декабря министр здравоохранения Испании также заявил, что в стране может быть создан реестр тех, кто отказался от вакцинации, и эти данные могут быть переданы в другие страны ЕС.

В начале января о намерении создать цифровой паспорт вакцинации объявили власти Дании — они хотят запустить его в первые месяцы 2021 года. Проверить данные о вакцинации того или иного человека можно будет на сайте Министерства здравоохранения страны, в специальном защищенном разделе.

На прошлой неделе о намерении создать паспорта вакцинации объявили в Израиле — там прививку от COVID-19 уже сделало около 20% населения.

Китай начал запуск похожих систем еще в марте прошлого года. Правда, тогда речь шла еще не о паспортах вакцинации, а о приложении, в котором человеку присваивался зеленый, желтый или красный статус в зависимости от того, насколько высоко оценивалась вероятность его заражения коронавирусом в этот момент.

Пользователям с помощью приложения выдавался персональный QR-код, который необходимо было предъявлять в общественном транспорте и при посещении публичных мест: люди с зеленым кодом могли посещать их, люди с желтым и красным должны были самоизолироваться на определенный срок.

Несмотря на эффективность с точки зрения борьбы с пандемией, подобная китайская система вызывает много критики. Схожая критика звучит и в случае с паспортами вакцинации.

Как отмечают эксперт по праву из Нью-Йоркского университета Исра Блэк и исследователь вопросов медицинской этики из Оксфордского университета Лиза Форсберг, «сложно сказать, насколько допустимо с этической точки зрения введение государствами ограничений» для тех, кто не сделал прививку.

Беспокойство возможностью введения такой системы выражают и многие правозащитные организации. По их мнению, сам факт таких паспортов является нарушением прав человека, кроме того, это угрожает конфиденциальности медицинских данных людей.

«Паспорта вакцинации создадут основу деспотичной системы цифровой идентификации и легко могут привести к цифровому апартеиду, несовместимому со свободной и демократической страной,— считает директор британской правозащитной организации Big Brother Watch Силки Карло.— Этот опасный план сделает нормой проверки документов, рост государственного контроля за законопослушными гражданами и станет золотым дном для киберпреступников».

Яна Рождественская