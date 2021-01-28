Полиция предупредила москвичей об ответственности за несанкционированные акции

Московское управление МВД предупредило граждан об ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах. Полиция призвала москвичей «не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов».

«В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях в городе Москве официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться, а нарушители привлекаться к предусмотренной законом ответственности»,— сообщается на сайте ведомства.

Ранее прокуратура Москвы вынесла предостережения шести физическим лицам и пяти интернет-сервисам насчет планируемой в восресенье, 31 января, несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Ведомство не называет компании. По информации источника «Интерфакса», предупреждение получили Facebook, Google, Mail Group, Twitter и TikTok. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не хочет, чтобы интернет-платформы становились площадками для призывов к участию в несанкционированных акциях.

В субботу, 23 января, по всей России начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны более 4 тыс. человек. 25 января руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о новых акциях в поддержку оппозиционера 31 января. Сегодня, 28 января, СКР возбудил против него дело за призыв подростков участвовать в митингах.

О том, как прошла акция в Москве,— в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».