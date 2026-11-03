Америка готовится к протестному голосованию

«К демократам принадлежу лет 17. Кстати, был когда-то республиканцем, потом переметнулся к демократам и с удовольствием за них голосую каждый раз. Во-первых, мы иммигранты. При демократах как-то им полегче жить, это всегда было: и переезжать, и статус получать, легализоваться. Потом, Демпартия как-то всегда за мир во всем мире. Это, наверное, исторически уже сложилось. Республиканцы все-таки жестковаты в этом плане, они очень к американцам "да-да-да", а к остальным — "пошли вы куда подальше"».