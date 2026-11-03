Америка готовится к протестному голосованию
За что в США критикуют республиканцев
Пацифизм, взаимопомощь, свободомыслие и американская мечта: избиратели-демократы назвали главные ценности, за которые они любят Демократическую партию. На первый взгляд, на выборах ее ждет триумф. Но ее сторонники считают, что это не заслуга либералов, а провал Дональда Трампа и его радикального окружения. Многие проголосуют за демократов, чтобы выразить протест Белому дому. “Ъ FM” спросил обычных американцев, чем их не устраивает правление республиканцев.
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В последний раз, судя по опросам, демократы были настолько популярны 20 лет назад, еще при Джордже Буше-младшем. Тогда они без особых проблем забрали и Сенат, и Палату представителей. Люди устали от популизма республиканцев и потому поддерживают любую разумную альтернативу, рассказал “Ъ FM” радиоведущий из Нью-Йорка Влад Спектор:
«Я центрист. Очень много республиканцев, которые себя таковыми считают. Причем речь о людях, которые здесь живут уже 20-30 лет. Грубо говоря, все сейчас немножко разочарованы из-за войны, цен на бензин и так далее. На моей памяти это первый отток за последнее время из Республиканской партии.
Сейчас уже никто не будет утверждать, что все правильно и хорошо. Уже даже убежденные республиканцы могут сказать: "Знаешь, мы со многим не согласны".
Я очень активен на местных выборах в Бруклине и Нью-Йорке. Я всю жизнь представлял республиканцев, и это первая кампания, когда у меня из четырех кандидатов два демократа».
Демократы обвиняют республиканцев в разбазаривании бюджета, разжигании национализма и подрыве институтов власти. А войну с Ираном они считают прямой дорогой к экономическому кризису: чем дороже топливо, тем меньше у американцев денег в кошельке. Республиканцы ведут страну и к политическому кризису, уверен давний сторонник Демпартии из Орландо Алекс Фомин:
«К демократам принадлежу лет 17. Кстати, был когда-то республиканцем, потом переметнулся к демократам и с удовольствием за них голосую каждый раз. Во-первых, мы иммигранты. При демократах как-то им полегче жить, это всегда было: и переезжать, и статус получать, легализоваться. Потом, Демпартия как-то всегда за мир во всем мире. Это, наверное, исторически уже сложилось. Республиканцы все-таки жестковаты в этом плане, они очень к американцам "да-да-да", а к остальным — "пошли вы куда подальше"».
Внезапно одним из главных героев предвыборной гонки за неделю до голосования стал 44-й президент США Барак Обама. Он обрушился с яростной критикой на Дональда Трампа и республиканцев. «Эта партия выступает за коррумпированное и некомпетентное правительство или вообще за отсутствие правительства»,— сказал политик. И так думает не только Обама, продолжает Алекс Фомин:
«Мы видим, кто сегодня находится у власти, и эту власть надо срочно менять. Очень многие республиканцы, в том числе среди моих друзей, сейчас задумались, и, думаю, перейдут на сторону демократов. Это поможет убрать сегодняшнего президента. Вообще мой любимый президент — это Обама, лучший президент во все века и народы. На мой взгляд, даже лучше Рузвельта, столько он сделал полезного для Америки».
Больше половины американцев признались, что их уровень жизни упал после возвращения Трампа в Белый дом. При этом четверть респондентов сократили расходы на еду и медицину. Республиканцы лишают людей базовых прав и свобод, рассуждает бывший помощник сенатора штата Нью-Йорк и сторонник Демпартии Антон Конев:
«Демократы выступают против масштабных сокращений Medicaid и доступности медицинского страхования. Они уделяют больше внимания доступности жилья, защите работников, распределению налоговой нагрузки. Также я считаю важным независимость судов, свободную прессу, конституционную систему сдержек и противовесов, право Конгресса осуществлять контроль над исполнительной властью. Безопасность границ и соблюдение иммиграционного законодательства так же важны для демократов, как и республиканцев».
Предвыборная борьба идет не только между демократами и республиканцами, но и внутри Демпартии. Главная интрига — найдут ли там лидера, который бросит вызов ставленникам Трампа на выборах президента через два года. Тем более самые популярные кандидаты выступают против корпораций и миллиардеров с Уолл-стрит, традиционных союзников демократов.