Кремль не хочет, чтобы в соцсетях призывали к несогласованным митингам

Кремль не хочет, чтобы интернет-платформы становились площадками для призывов к участию в несанкционированных акциях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Facebook, Tik-Tok, Twitter, Mail.ru.group и Google «становятся основными площадками», поэтому Роскомнадзор и прокуратура их предупреждает, что «вполне естественно, вполне нормально».

«В целом как государство, конечно, мы бы хотели, чтобы они не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промотирования таких акций»,— ответил господин Песков журналистам во время пресс-колла на вопрос о предостережениях интернет-площадкам.

Меры, которые будут применяться к площадкам за нарушения, будут определять соответствующик надзорные органы, добавил Дмитрий Песков. «Естественно, все "за" и "против" будут взвешены, и в случае необходимости будут применяться меры, которые предусмотрены законом... Какие-то чрезмерные нарушения действующих законов, конечно, требуют адекватной реакции, в случае если они будут иметь место»,— отметил он.

Ранее прокуратура Москвы вынесла предостережения шести физическим лицам и пяти интернет-сервисам насчет планируемой в восресенье, 31 января, несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Ведомство не называет компании. По информации источника «Интерфакса», предупреждение получили Facebook, Google, Mail Group, Twitter и TikTok.

В субботу, 23 января, по всей России начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны более 4 тыс. человек. 25 января руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о новых акциях в поддержку оппозиционера 31 января. Сегодня, 28 января, СКР возбудил против него дело за призыв подростков участвовать в митингах.

О том, как прошла акция в Москве,— в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».