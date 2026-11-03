Силы ПВО сбили за сутки 1,2 тыс. дронов и четыре ракеты ВСУ
Силы ПВО за сутки уничтожили 1,2 тыс. беспилотников и четыре ракеты «Нептун» вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Российские военнослужащие ударили по объектам в украинских портах, а также местам запуска и хранения дронов, указано в сводке министерства. Вооруженные силы России также поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Над российскими регионами прошлой ночью было сбито 856 беспилотников, сообщало Минобороны. Одна из самых массированных атак пришлась на Ярославль. Вблизи нефтеперерабатывающего завода в городе сбили 124 дрона.