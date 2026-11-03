Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям МГКЛ после снижения цены на 20%
Мосбиржа запустила дискретный аукцион по акциям ПАО «МГКЛ» (головная структура «Мосгорломбарда»). Он проходил с 12:30 до 13:00, сообщила пресс-служба торговой площадки.
Аукцион нацелен на снижение волатильности на рынке после падения стоимости акций МГКЛ более чем на 20% на сегодняшних торгах. По состоянию на 13:00 бумаги компании торговались на отметке 0,61 руб. за штуку (-21,94%).
Так акции МГКЛ отреагировали на второй технический дефолт по выплате купона по облигациям. Общая сумма невыплаты составила 20,14 млн руб. Ставка купона — 24,5% годовых, а в обращении находится 1 млн бумаг.
За девять месяцев, по оценке «Эксперт РА», техдефолт допустили 33 российских эмитента, а за весь 2025 год не исполнили публичные обязательства 24 компании. В сентябре техдефолт по облигациям допустила ГК «Самолет», также произошел полноценный дефолт компании «Евротранс».