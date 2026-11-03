Кремль пообещал заняться проблемой с жилищными сертификатами в Курской области
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не в курсе проблем с жилищными сертификатами в Курской области, но пообещал разобраться в вопросе. Как выяснил «Ъ», сертификаты не могут получить часть жителей области, которые проживали в помещениях по договору социального найма.
Во время брифинга господина Пескова спросили, знакомы ли в администрации президента с ситуацией и как можно ее решить. «Нет, не знакомы с проблемой. Мы обязательно ею займемся. Хотя наверняка соответствующие федеральные ведомства нас сейчас услышат, и у них будет возможность в срочном порядке заняться этой темой»,— заявил Дмитрий Песков.
Систему жилищных сертификатов ввели в Курской области после вторжения ВСУ в августе 2024 года. Она регулируется на федеральном уровне специальным правительственным постановлением. Право на сертификат имеют жители региона, чьи квартиры или дома разрушены во время боевых действий. Первоначально у людей, проживавших в помещениях по договору социального найма, были те же права на компенсацию утраченного жилья, что и у собственников, но Минстрой посчитал это незаконным.