Кремль пообещал заняться проблемой с жилищными сертификатами в Курской области

Во время брифинга господина Пескова спросили, знакомы ли в администрации президента с ситуацией и как можно ее решить. «Нет, не знакомы с проблемой. Мы обязательно ею займемся. Хотя наверняка соответствующие федеральные ведомства нас сейчас услышат, и у них будет возможность в срочном порядке заняться этой темой»,— заявил Дмитрий Песков.