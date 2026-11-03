Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Коммерсантъ. Стиль

Владислав Лантратов и Кимин Ким встретятся на сцене в балете по Стивенсону

«Новая Опера» представляет постановку с премьерами Большого и Мариинского театров
15 и 16 февраля 2027 года в театре «Новая Опера» представят мировую премьеру балета «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Главные партии исполнят премьер Большого театра Владислав Лантратов и премьер Мариинского театра Кимин Ким.
Кимин Ким и Владислав Лантратов

Кимин Ким и Владислав Лантратов

Чарльз Томпсон

В новой постановке Джоны Пола Кука два персонажа, созданные Стивенсоном как разные личности одного человека, получат отдельных исполнителей. Владислав Лантратов и Кимин Ким впервые встретятся в оригинальном спектакле, поставленном специально для них. При этом за пределами сцены танцовщиков связывает близкая дружба.

Филипп Григоренко

Для Кука, лауреата премии «Золотая маска» 2026 года за балет «Грозовой перевал», различия в пластике артистов становятся частью постановки — Лантратов и Ким представляют разные танцевальные школы, и их исполнительские манеры будут определять характеры Джекила и Хайда.

Филипп Григоренко

Музыку к двухактному балету написал композитор и пианист Глеб Андрианов, художественный руководитель оркестра Cinematica. Оригинальную партитуру исполнит симфонический оркестр под управлением Артема Абашева, приглашенного дирижера Большого театра. Декорации и костюмы в эстетике неоромантического готического романа создала Ольга Скурихина. За свет отвечает Константин Бинкин.
Постановку представляет продюсерское агентство De Chambre, основанное Полиной Павлович и Полиной Сырцовой. Ранее агентство организовало гала-концерт Владислава Лантратова и бенефис Марии Александровой в МАМТ.
Билеты поступят в продажу 13 ноября на официальном сайте театра.
Стиль. Развлечения