Владислав Лантратов и Кимин Ким встретятся на сцене в балете по Стивенсону
«Новая Опера» представляет постановку с премьерами Большого и Мариинского театров
15 и 16 февраля 2027 года в театре «Новая Опера» представят мировую премьеру балета «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Главные партии исполнят премьер Большого театра Владислав Лантратов и премьер Мариинского театра Кимин Ким.
В новой постановке Джоны Пола Кука два персонажа, созданные Стивенсоном как разные личности одного человека, получат отдельных исполнителей. Владислав Лантратов и Кимин Ким впервые встретятся в оригинальном спектакле, поставленном специально для них. При этом за пределами сцены танцовщиков связывает близкая дружба.
Для Кука, лауреата премии «Золотая маска» 2026 года за балет «Грозовой перевал», различия в пластике артистов становятся частью постановки — Лантратов и Ким представляют разные танцевальные школы, и их исполнительские манеры будут определять характеры Джекила и Хайда.
Музыку к двухактному балету написал композитор и пианист Глеб Андрианов, художественный руководитель оркестра Cinematica. Оригинальную партитуру исполнит симфонический оркестр под управлением Артема Абашева, приглашенного дирижера Большого театра. Декорации и костюмы в эстетике неоромантического готического романа создала Ольга Скурихина. За свет отвечает Константин Бинкин.
Постановку представляет продюсерское агентство De Chambre, основанное Полиной Павлович и Полиной Сырцовой. Ранее агентство организовало гала-концерт Владислава Лантратова и бенефис Марии Александровой в МАМТ.
Билеты поступят в продажу 13 ноября на официальном сайте театра.