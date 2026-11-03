Владислав Лантратов и Кимин Ким встретятся на сцене в балете по Стивенсону

В новой постановке Джоны Пола Кука два персонажа, созданные Стивенсоном как разные личности одного человека, получат отдельных исполнителей. Владислав Лантратов и Кимин Ким впервые встретятся в оригинальном спектакле, поставленном специально для них. При этом за пределами сцены танцовщиков связывает близкая дружба.