Песков: полностью защитить объекты энергетики от ударов ВСУ невозможно
Россия увеличила меры защиты своей энергетической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, полностью застраховаться от ударов ВСУ нельзя.
«Принимаются с нашей стороны энергичные меры по минимизации последствий этих ударов, эффективность защиты увеличилась серьезно, но, конечно, полностью застраховаться, к сожалению, не представляется возможным»,— сказал господин Песков на брифинге.
В августе Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление объектов критической инфраструктуры, владельцы которых нарушают меры безопасности при ударах БПЛА. Речь идет об объектах ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ, энергетики, а также транспортной и логистической инфраструктуры. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что правительство и регионы должны помогать компенсировать издержки бизнеса. Как выяснил «Ъ», генерирующие компании и регуляторы обсуждают введение надбавки на мощность на оптовом энергорынке для компенсации затрат на защиту электростанций.