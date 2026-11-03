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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Власть

Песков: полностью защитить объекты энергетики от ударов ВСУ невозможно

Россия увеличила меры защиты своей энергетической инфраструктуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, полностью застраховаться от ударов ВСУ нельзя.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Игорь Иванко / Коммерсантъ

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«Принимаются с нашей стороны энергичные меры по минимизации последствий этих ударов, эффективность защиты увеличилась серьезно, но, конечно, полностью застраховаться, к сожалению, не представляется возможным»,— сказал господин Песков на брифинге.
В августе Владимир Путин подписал указ о передаче под временное управление объектов критической инфраструктуры, владельцы которых нарушают меры безопасности при ударах БПЛА. Речь идет об объектах ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ, энергетики, а также транспортной и логистической инфраструктуры. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что правительство и регионы должны помогать компенсировать издержки бизнеса. Как выяснил «Ъ», генерирующие компании и регуляторы обсуждают введение надбавки на мощность на оптовом энергорынке для компенсации затрат на защиту электростанций.
Подробности — в материале «Ъ» «Генераторы закрываются от БПЛА».
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