Розница подрастеряла покупателей

Глубина падения посещаемости может варьироваться и в зависимости от типа объекта. В августе 2026 года аналитики ICMR зафиксировали снижение частоты покупок в годовом выражении в шести из девяти FMCG-форматов. Наиболее выраженным этот спад оказался у гипермаркетов — на 10,4% год к году, у традиционной торговли — 7%, у дрогери — 4,8%, у специализированных продовольственных магазинов — 2,5%, у супермаркетов — 1,2%. Рост в то же время удалось показать e-commerce, магазинам у дома и жестким дискаунтерам.