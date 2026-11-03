Розница подрастеряла покупателей
Посещаемость продуктовых магазинов за год снизилась на 2–7%
Пытаясь экономить, потребители стали пересматривать продуктовую корзину: трафик несетевых универсамов и супермаркетов в январе—сентябре 2026 года снизился на 2–7% в годовом выражении, количество покупок продовольствия сократилось на 2%. Такое поведение потребителей может вынудить ритейлеров сокращать ассортимент продукции на полках.
Трафик продуктовых магазинов среднего и крупного формата (универсамов, супермаркетов и гипермаркетов) в России в январе—сентябре 2026 года сократился на 2–7% год к году, в зависимости от расположения. Такие данные приводят в Focus Technologies. В сервисе «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) говорят, что совокупное количество трансакций по покупке продуктов питания в России в январе—октябре 2026 года снизилось на 2% в годовом выражении.
Падение произошло, вероятно, в первую очередь за счет несетевой розницы и небольших игроков. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупных продуктовых ритейлеров) Станислав Богданов говорит, что в федеральных сетях посещаемость за первые девять месяцев года увеличилась на 1–2% в годовом выражении. В третьем квартале сопоставимый трафик сетей Х5 вырос на 2,3% год к году, пояснили “Ъ” в пресс-службе компании. Конкретно в «Пятерочке» значение увеличилось на 0,6% в годовом выражении, в «Перекрестке» — на 1,1%, в «Чижике» — на 1,9%.
Глубина падения посещаемости может варьироваться и в зависимости от типа объекта. В августе 2026 года аналитики ICMR зафиксировали снижение частоты покупок в годовом выражении в шести из девяти FMCG-форматов. Наиболее выраженным этот спад оказался у гипермаркетов — на 10,4% год к году, у традиционной торговли — 7%, у дрогери — 4,8%, у специализированных продовольственных магазинов — 2,5%, у супермаркетов — 1,2%. Рост в то же время удалось показать e-commerce, магазинам у дома и жестким дискаунтерам.
Негативный тренд на рынке в целом связан с общим замедлением потребительской активности и изменением покупательского поведения, констатирует руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.
Потребители, по его мнению, стараются рационально планировать расходы и внимательнее относиться к наполнению корзины. Траты на продукты питания растут фактически на уровень инфляции. Согласно «Чек Индексу», средний чек при покупке в январе—октябре 2026 года составил 1,2 тыс. руб., прибавив только 6% год к году.
В товарообороте магазинов становится все больше собственных торговых марок и позиций бюджетного сегмента, замечают в «Чек Индексе». Согласно оценке аналитической компании «Н — Дэйт Фэктори», в январе—августе 2026 года бренды сетей сформировали 10,8% их совокупного оборота в продовольственном сегменте и 6,7% в непродовольственном. Оба показателя, впрочем, продемонстрировали снижение за год в пределах одного процентного пункта.
Посещаемость магазинов, по мнению Станислава Богданова, не отражает полную картину покупательской активности. Потребители пользуются разными каналами продаж, включая доставку, самовывоз, замечает он. Часть визитов, рассуждает эксперт, может заменяться онлайн-заказами. Но в сегменте продовольственной розницы доля e-commerce до сих пор остается достаточно небольшой. В Infoline ждут, что по итогам 2026 года показатель составит 6,4% против 5,5% в 2025 году. Для сравнения: в сегменте продаж бытовой техники и электроники значение может вырасти с 71,2% до 73%.
Падающий трафик может стать одним из факторов, стимулирующих ритейлеров пересматривать портфель магазинов и планы по его развитию.
Согласно Infoline, в январе—июне 2026 года чистый прирост торговых площадей основных продуктовых ритейлеров в России составил 430,09 тыс. кв. м, сократившись на 46,2% год к году и став минимальным с 2011 года. Снижение инвестиционной активности на рынке связывали с высокой стоимостью открытия магазинов, сокращением средней площади (см. “Ъ” от 24 сентября). Ритейлеры заняты и переосмыслением ассортимента. В январе—августе 2026 года он сузился в среднем на 0,6% в годовом выражении, следует из данных «Н — Дэйт Фэктори».