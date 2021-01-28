Прокуратура Москвы предупредила пять интернет-компаний о последствиях за призывы к митингам

Прокуратура Москвы вынесла предостережения шести физическим лицам и пяти интернет-сервисам насчет планируемой в восресенье, 31 января, несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Ведомство не называет компании. По информации источника «Интерфакса», предупреждение получили Facebook, Google, Mail Group, Twitter и TikTok.

«В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура г. Москвы вынесла руководителям пяти российских и иностранных интернет-компаний предостережения… Кроме того, шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в г. Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий»,— сообщила журналистам представитель городской прокуратуры Людмила Нефедова.

Прокуроры, по словам Людмилы Нефедовой, выявили в интернете публикации с призывами участвовать в акции. Напомним, что 25 января руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков объявил о новых акциях в поддержку оппозиционера 31 января. Сегодня, 28 января, СКР возбудил против него дело за призыв подростков участвовать в митингах.

17 января господина Навального задержали в аэропорту Шереметьево при возвращении из Германии. Суд отправил его под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

В субботу, 23 января, по всей России начались несанкционированные акции в поддержку оппозиционера. По данным «ОВД-Инфо», в связи с акциями были задержаны 3980 человек.

О том, как прошла акция в Москве,— в материале “Ъ” «"Куда вы все идете? Чего вы все хотите?"».