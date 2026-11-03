Лавров: Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений с ЕС

«Мы сегодня призываем добиться неделимости безопасности в рамках формирования уже общеевразийской, а не евроатлантической архитектуры... Закрепить консенсусное понимание основ такого взаимодействия на общеконтинентальном уровне, по нашему убеждению, должен помочь рамочный документ, уже упоминавшийся сегодня, Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке»,— сказал Сергей Лавров на Минской конференции по евразийской безопасности (цитата по «Интерфаксу»).