Лавров: Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений с ЕС
Россия предлагает Европе договориться о новой системе взаимных гарантий безопасности, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он заверил, что Москва не собирается втягиваться в новую гонку вооружений.
По словам министра, нужно «честно и реалистично оценить обстановку и совместными усилиями начать устранять нагромождение ошибок и недопониманий», чтобы «расчистить путь к подлинно справедливой системе взаимных гарантий». Господин Лавров назвал эти гарантии «органичной и неотъемлемой частью» архитектуры Европы. Глава МИД РФ заверил, что Москва не предлагает модифицировать или «подменять уже существующие межгосударственные связи в сфере безопасности».
«Мы сегодня призываем добиться неделимости безопасности в рамках формирования уже общеевразийской, а не евроатлантической архитектуры... Закрепить консенсусное понимание основ такого взаимодействия на общеконтинентальном уровне, по нашему убеждению, должен помочь рамочный документ, уже упоминавшийся сегодня, Евразийская хартия многообразия и многополярности в XXI веке»,— сказал Сергей Лавров на Минской конференции по евразийской безопасности (цитата по «Интерфаксу»).
В 2025 году премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией, а также увеличить финансирование оборонной промышленности. Кремль ответил, что Россия не поддастся на провокацию со стороны Польши и не втянется в гонку вооружений. В мае 2026-го помощник президента России Николай Патрушев заявил, что в мире началась гонка военно-морских вооружений. Он считает, что значимость морской силы будет расти в ходе переформатирования мировой архитектуры.