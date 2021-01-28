Электродвигателям добавили «Динамики»

Производящая вместе с «Ростехом» авиационную продукцию по гособоронзаказу московская группа компаний «Динамика» приобрела три предприятия воронежской ГК «ЦНО-химмаш»: Грибановский машиностроительный завод, завод вентиляторов «Энвет» и липецкое производство электродвигателей «Генборг». «Динамика» выкупила у Сбербанка долги предприятий на сумму более 1,5 млрд руб. и собирается возобновить выпуск двигателей и теплообменного оборудования. Эксперты считают сделку актуальной в связи с ростом спроса на оборудование российского производства.

Закрытие в конце 2020 года сделки по продаже воронежской группой компаний «ЦНО-химмаш» трех своих основных предприятий московской ГК «Динамика» „Ъ“ вчера подтвердил высокопоставленный источник в региональной власти. Речь об основной производственной площадке группы ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ГМЗ) в поселке Грибановский Воронежской области, его структуре по производству рабочих колес вентиляторов ООО «ПК “Энвет”» и заводе электродвигателей ООО «Генборг» в Усмани Липецкой области. О продаже «Генборга» вчера также сообщили „Ъ“ в управлении экономического развития Липецкой области. Сделку, по данным „Ъ“, сопровождали представители Сбербанка, ключевого кредитора, и правительства Воронежской области, где расположено большинство активов «ЦНО-химмаша».

ГК «Динамика» зарегистрировала в качестве управляющей компании для новых активов ООО «Липецкий электродвигатель» (ЛЭД), являющееся налоговым резидентом Москвы. На сайте ГМЗ его материнской структурой называется уже ЛЭД. В ЕГРЮЛ учредители предприятий еще не менялись. Но с конца прошлой недели ЛЭД начал подавать в арбитражные суды заявления о замене кредитора в делах о банкротстве структур ГК «ЦНО-химмаш». 22 января было подано заявление в деле ГМЗ, 25 января — «Генборга» и «ЦНО-химмаша». Детали документов не раскрываются, поскольку заявления еще не приняты. Крупнейшими кредиторами этих компаний был Сбербанк. Его требования к ГМЗ составляли 827 млн руб. (завод выступал поручителем по обязательствам «Генборга» и «ЦНО-химмаша»), к «ЦНО-химмашу» — также 827 млн руб., к «Генборгу» — 732 млн руб.

В Центрально-Черноземном банке Сбербанка воздержались от оценки суммы сделки и перспектив нового инвестора, заметив, что «условия можно будет узнать из судебного акта о процессуальном правопреемстве».

В администрации Липецкой области уточнили, что новый инвестор планирует использовать предприятия для производства электродвигателей и теплообменного оборудования. По данным „Ъ“, «Генборг» для этого планируется модернизировать. «До оформления права собственности ЛЭД будет выполнять все оперативное управление имуществом ООО “Генборг”. Цель ЛЭД в качестве УК завода заключается в восстановлении репутации надежного производителя и развитии промышленной площадки. Завод предоставит жителям области более 100 рабочих мест», — пояснили в липецком управлении экономического развития.

Курирующий липецкую экономику вице-губернатор Дмитрий Аверов в своем Instagram вчера написал о прошедшей угрозе потери «Генборга» как предприятия: «Уникальное оборудование в банкротстве чуть было не продали с молотка по кускам. Вмешались, остановили. Сохранили предприятие до покупки серьезным инвестором». ООО «Генборг» было признано банкротом в упрощенном порядке как ликвидируемый должник в апреле 2020 года. Имущество завода планировалось продать с торгов 418 лотами с общей начальной ценой более 400 млн руб. В декабре аукцион был отменен.

Гендиректор ЛЭД Андрей Фадин отметил, что компания будет набирать на работу бывших сотрудников простаивавшего полтора года «Генборга»: «Для них уже предложены особые условия трудоустройства в новую структуру».

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что намерение ЛЭД вместе с «Динамикой» продолжить выпуск теплообменного оборудования и электродвигателей на мощностях «ЦНО-химмаша» «с экономической точки зрения может быть оправданным»: «Спрос на теплообменное оборудование в России будет расти как за счет необходимости ремонта агрегатов на существующих предприятиях, так и из-за строительства заводов — главным образом по производству минеральных удобрений и по сжижению природного газа. Электродвигатели также востребованы во многих отраслях промышленности и строительства, девальвация же рубля в прошлом году привела к удорожанию заграничной продукции».

Главный аналитик «Алора» Алексей Антонов считает, что поскольку 2020 год прошел «под знаком рецессии» в экономике, а в 2021-м ограничения сохраняются, то роста продаж электродвигателей в ближайшей перспективе ждать не стоит: «Примерно 50% электродвигателей импортируется в Россию из Китая, и можно предположить, что “Генборг” заместит часть сократившегося из-за пандемии импорта. Но конкурировать по цене будет сложно. Более того, большой процент комплектующих для двигателей и охладительных установок обычно импортируется из Китая — в этом случае может сформироваться нехватка производственных запасов на складах. А в условиях низких цен на нефть добывающие компании будут предъявлять пониженный спрос на безопасные электродвигатели: они хоть и нужны для замены изношенного оборудования, но инвестпрограммы не позволят закупать оборудование ускоренными темпами».

По словам господина Антонова, в случае «встраивания» активов «ЦНО-химмаша» в структуру совместного предприятия «Динамики» и «Ростеха» по выпуску авиаагрегатов быстрого эффекта ждать тоже не стоит: «Пандемия сильно тормозит авиарынок и спрос на авиакомплектующие».

Сергей Калашников, Олег Мухин, Александр Прытков