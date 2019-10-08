«ЦНО-химмаш» переоценил активы

Борисоглебская группа «ЦНО-химмаш» готова отказаться от планов по продаже холдингу Limonte (основное предприятие — завод АО «Борхиммаш» в том же Борисоглебске) активов ООО «Грибановский машиностроительный завод» (ГМЗ) в Воронежской области. Стороны по-разному оценивают стоимость производственного актива. Если продавец хочет за «действующий бизнес» более 1 млрд руб., то покупатель готов заплатить 600 млн руб. за недвижимость и оборудование. Региональные власти уже критикуют «ЦНО-химмаш» за «шантаж» единственного заинтересованного покупателя, который мог бы вывести предприятие из кризиса. Источники на рынке уверены, что ГМЗ все равно окажется в собственности Limonte.

Отказ от планов продать Грибановский машзавод группе Limonte “Ъ-Черноземье” через своего представителя подтвердил гендиректор ГК «ЦНО-химмаш» Юрий Кучинский. «ГМЗ не перейдет под контроль ГК Limonte. Во время недавних переговоров стороны не пришли к единому мнению по стоимости», — сообщил управленец, не раскрывая, какую именно из сторон и насколько не устроила сумма сделки. «Антикризисная работа менеджмента компании продолжается. Изыскиваются средства для погашения оставшейся задолженности по зарплате и налогам. Часть долга по зарплате была погашена за счет продажи непрофильных активов, не являющихся залогом по кредиту в Сбербанке», — отметил господин Кучинский. «Все прежние договоренности между группами остаются в силе. “Борхиммаш” продолжит размещать свои заказы на мощностях ГМЗ, а часть работников грибановского предприятия временно трудоустроена в Борисоглебске (предприятия расположены в соседних муниципалитетах. — „Ъ“)», — добавил он.

Стороны практически вдвое разошлись в оценке стоимости актива, рассказал “Ъ-Черноземье” руководитель регионального департамента промышленности Александр Десятириков. По его словам, «ЦНО-химмаш» продавал ГМЗ как «готовый бизнес», поэтому оценивал его как действующее предприятие с пулом заказов и партнеров в более 1 млрд руб. Limonte была заинтересована в приобретении имущественного комплекса — недвижимости и оборудования предприятия. По результатам независимого аудита он был оценен этой стороной примерно в 600 млн руб. (такова и величина залога производственных активов ГМЗ в Сбербанке), пояснил господин Десятириков.

«Я бы не стал оценивать ситуацию как окончательную отмену сделки. "ЦНО-химмаш" воспринимает продажу ГМЗ как бизнес-процесс, из которого нужно извлечь прибыль, хотя фактически это единственный способ спасти важнейшее для поселка Грибановский предприятие от банкротства и увольнения работников. Заявления об отказе от сделки в этой ситуации выглядят как шантаж, — считает Александр Десятириков. — Для правительства области главное — сохранение рабочих мест и предприятия как налогоплательщика. Новый собственник воспринимался как способ вывода ГМЗ из кризиса, но мы не будем как-либо убеждать Limonte заплатить за актив больше. Это вопрос исключительно рыночных отношений двух компаний».

Господин Десятириков добавил, что при участии облправительства обсуждалась покупка ГМЗ и другими воронежскими промышленниками, но больше никого из них завод не заинтересовал. Господин Кучинский заверил, что его компания «ведет переговоры с другими потенциальными инвесторами, заинтересованными в ГМЗ». В пресс-службе ГК Limonte не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”. Представитель «Борхиммаша» не стал комментировать причины отказа от сделки. В Сбербанке планируют прокомментировать ситуацию позднее.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «ГМЗ» зарегистрировано в 2003 году (предприятие основано в 1936-м). Его активы занимают 12,7 га в поселке Грибановский Воронежской области. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования, морозильного оборудования, оборудования для фильтрования и очистки газов. Гендиректором выступает Сергей Кучинский, 90% ООО принадлежат главе ГК «ЦНО-химмаш» Юрию Кучинскому, остальные 10% — самому заводу. В 2018 году предприятие получило 379 тыс. руб. чистой прибыли (476 тыс. руб. в 2017-м) при выручке в 1,18 млрд руб. (914,46 млн руб. в 2017-м).

В воронежскую группу «ЦНО-химмаш» помимо ГМЗ входят еще шесть ООО. Это головная структура «Предприятие “ЦНО-химмаш”», завод электродвигателей «Генборг», производитель рабочих колес вентиляторов «Производственная компания “Энвет”», строительное «Монтажное предприятие “Спецконструкция”», «Инжиниринговая компания — теплогазстрой» и занимающаяся управлением недвижимостью «Вега».

Напомним, ГМЗ, производящий оборудование для химпрома, структура группы «ЦНО-химмаш», оказалась в кризисе из-за долгов перед Сбербанком и Фондом развития промышленности. Кредит в Сбербанке на 710 млн руб. и заем в фонде на 330 млн руб. «ЦНО-химмаш» брал по поручительству и под залог имущества ГМЗ для строительства в Усмани Липецкой области за 1,4 млрд руб. завода электродвигателей «Генборг», который с начала года из-за проблем с обслуживанием этих долгов также оказался в кризисе и даже был вынужден приостановить работу.

В минувшую пятницу малоизвестное воронежское ООО «Аксиома» опубликовало официальное сообщение о намерении требовать банкротства ГМЗ. По данным «СПАРК-Интерфакс», эта компания зарегистрирована в Воронеже в 2014 году и занимается деятельностью в области права. Ей владеет директор Евгений Жихарев. Ни компания, ни господин Жихарев формально не аффилированы с собственниками ГМЗ. Ранее такие же сообщения публиковали занимающееся оптовой торговлей в Нижнем Новгороде ООО «Русский проект» (27 сентября) и тамбовский производитель профилей ООО «Металл сервис» (29 июля). Но ни один из исков пока не был подан. «Металл сервис» через цепочку физических и юридических лиц, в том числе недействующих, может быть близок группе «ЦНО-химмаш», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

«Последнее требование поступило в момент заявлений об отказе от сделки, поэтому оно настораживает, — заметил высокопоставленный источник “Ъ-Черноземье” в облправительстве. — Во время банкротства у собственников предприятия могут появиться возможности для выбора активов. Поэтому мы надеемся, что, если иск будет принят к производству, временный управляющий компании будет представлять интересы Сбербанка и находиться под его контролем».

Источник “Ъ-Черноземье” на профильном рынке, знакомый с ходом переговоров, не сомневается, что ГМЗ окажется в собственности Limonte. «Сообщение о намерении подать иск о банкротстве — это своего рода сигнал для продавца. Вы можете расстаться с активом цивилизованно, на сравнительно выгодных для себя условиях. А можете довести предприятие до процедуры наблюдения, где контроль над активом получит основной кредитор — банк, который со временем продаст имущество завода тому же Limonte», — пояснил собеседник “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников, Андрей Цветков