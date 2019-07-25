«Генборг» раскручивает кредиторов

Сбербанк решил реструктурировать задолженность по кредиту в 710 млн руб. расположенного в Липецкой области завода электродвигателей «Генборг» воронежской группы компаний «ЦНО-Химмаш». Компания привлекла власти к переговорам об отсрочке и по займу в 330 млн руб. у Фонда развития промышленности. Из-за проблем с обслуживанием этих долгов предприятие оказалось в кризисе — приостановило работу. Но с небольшими кредиторами, среди которых структура воронежского девелопера Александра Цыбаня, у завода возникли сложности. Один из них уже подал банкротный иск, а остальные с начала года взыскали с «Генборга» порядка 16 млн руб. Эти компании могут присоединиться к банкротству, если с ними не договориться, предупреждают эксперты.

О решении реструктурировать долг «Генборга» “Ъ-Черноземье” сообщили в пресс-службе Сбербанка. Там отметили, что банк «учел социальную значимость предприятия». В переговорах с ним участвовали власти Липецкой и Воронежской областей, где расположено материнское юрлицо предприятия, борисоглебская группа компаний «ЦНО-Химмаш» и ее другой производственный актив ООО «Грибановский машиностроительный завод».

Завод «Генборг» строился с 2014 по 2016 год преимущественно на заемные средства. Из 1,4 млрд руб. инвестиций 710 млн руб. выделил Сбербанк, а 330 млн руб. на льготных условиях (на семь лет под 5%) — государственный Фонд развития промышленности. В Сбербанке не стали уточнять параметры реструктуризации. В пресс-службе «Генборга» сообщили “Ъ-Черноземье”, что сейчас компания по графику платежей должна Сбербанку 90 млн руб. «Эта сумма и проценты по ней будут заморожены банком на несколько месяцев. За этот период планируем провести антикризисные мероприятия и восстановить эффективную работу производственных площадок»,— отметили на предприятии. Там добавили, что с привлечением властей обоих регионов присутствия ГК сейчас обсуждают «на уровне Минпромторга» реструктуризацию и займа из Фонда развития промышленности. «Идут активные переговоры»,— сказали в компании. Каких-либо результатов у них еще нет.

У «Генборга» есть ряд менее крупных кредиторов — подрядчиков, поставщиков оборудования и стройматериалов. Один из них, зарегистрированное в Липецке ООО «Строй-опт», накануне подало в арбитражный суд Липецкой области иск о банкротстве «Генборга». Заявление пока не принято к производству, поэтому сумма требований и источник их возникновения не раскрываются.

В мае «Строй-опт» в этом же суде смог взыскать с «Генборга» 2,23 млн руб. долга, неустоек и судебных издержек по неоплаченному договору поставки стройматериалов (завод был покупателем). По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строй-опт» торгует скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями. Компания зарегистрирована в 2014 году, ею владеет директор Сергей Подугольников. В 2017-м она получила 800 тыс. руб. чистой прибыли при выручке в 10,51 млн руб. Телефон компании не отвечал.

По данным липецкого арбитража, с начала 2019 года суд удовлетворил иски всего девяти контрагентов «Генборга» о взыскании в сумме около 16,4 млн руб. Самый крупный иск заявило воронежское ООО «Специализированный застройщик “Выбор”» депутата местной облдумы Александра Цыбаня с требованиями около 11 млн руб.

Глава ГК «ЦНО-Химмаш» Юрий Кучинский сказал “Ъ”, что договаривается с кредиторами, в том числе подавшими банкротный иск, «о благополучном разрешении ситуации». «Мы благодарны тем контрагентам, которые, понимая сложность ситуации, идут нам навстречу. Сейчас при поддержке региональных и федеральных властей на предприятии реализуется антикризисная кампания. Первостепенной задачей является погашение задолженности перед сотрудниками и налоговыми органами»,— отметил господин Кучинский. В кризисной ситуации «Генборг», по мнению его представителей, оказался «в связи с падением спроса на внутреннем рынке и последующим дефицитом оборотных средств».

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев предполагает, что уже взыскавшие с «Генборга» долги контрагенты могут присоединиться к его банкротству, если завод своевременно с ними не договорится. По его мнению, они могут выбрать три стратегии участия в арбитражном процессе. «“Агрессивный” кредитор может попытаться выкупить долг первого истца, чтобы самому контролировать всю процедуру от начала до конца. Просто “активный” будет заявлять аналогичный иск о банкротстве, надеясь, что первое заявление будет отозвано или суд вернет его из-за каких-то формальных недоработок. Тогда он сам станет заявителем. У этой стратегии нет особых рисков, кроме больших расходов на юридическое сопровождение, — рассказал господин Вышегородцев. — Наконец, “неактивный” кредитор может дожидаться начала процедуры банкротства и уже потом пытаться включить свои требования в реестр. В этом случае есть риск не успеть, остаться ни с чем».

Сергей Калашников