ЛЭД и ГК «Динамика»

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Липецкий электродвигатель» зарегистрировано в Москве 12 ноября 2020 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. Общество на 49% принадлежит производителю рулевых винтов и лопастей для вертолетов Ми АО «Московский машиностроительный завод “Вперед”», а 80,27% предприятие, в свою очередь, владеет АО «Группа компаний “Динамика”». Еще 49% ЛЭД контролирует столичное ООО «Оператор», бенефициаром которого выступает российский пловец и призер олимпийских игр Андрей Гречин. Гендиректор ЛЭД — Андрей Фадин, также управляющий столичным ООО НПК «Генборг» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества) и ООО «Маркон Инж.Рус» (торговля оптовая прочими машинами и оборудованием). Еще 2% контролирует генеральный директор ГК «Динамика» Кирилл Дыбко.

АО «Группа компаний “Динамика”» зарегистрировано в Москве в 2014 году. Уставный капитал — 511,39 млн руб. Основной вид деятельности — управление финансово-промышленными группами. 100% акций общества контролирует выпускающее тренажеры для военной и гражданской авиации АО «Центр научно-технических услуг “Динамика”», его акционеры не раскрываются. СМИ называют собственником ГК владельца НК Банка Виктора Григорьева, ранее работавшего заместителем нынешнего главы Минпромторга Дениса Мантурова в компании «Оборонпром». Там господин Григорьев отвечал за вертолетные программы

По данным «Ростеха», ГК «Динамика» — неформальное объединений 12 предприятий промышленности: ЦНТУ «Динамика», московского машиностроительного завода «Вперед», компании «Авиационная и морская электроника», завода «Кристалл» и других. Основная специализация ГК — разработка, производство и послепродажное обслуживание продукции для авиационной промышленности, транспорта, военно-промышленного комплекса, системы образования, а также создание беспилотных авиационных систем и тренажерных комплексов для летчиков. Суммарный оборот ГК превышает 20 млрд руб. в год. С 2017 года «Ростех» и ГК «Динамика» путем частичного объединения активов совместно создают «крупнейшую в России национальную компанию в области разработки и производства авиационных агрегатов», сообщали ранее в госкорпорации.