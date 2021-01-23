Роскомнадзор сообщил об удалении в соцсетях 89% призывов участвовать в незаконных акциях

Социальные сети активно удаляют призывы к детям участвовать в «незаконных массовых акциях», сообщили в Роскомнадзоре. На текущий момент всего удалено 89% таких сообщений от числа выявленных, а наиболее массово распространявшие их TikTok и «ВКонтакте» уже удалили 93% и 87% соответственно, заявили в ведомстве.

«Взаимодействие с интернет-платформами, направленное на удаление незаконных призывов к несовершеннолетним участвовать в незаконных массовых мероприятиях, позволило свести их к минимуму»,— отметили в Роскомнадзоре.

По всей стране в субботу, 23 января, проходят несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Роскомнадзор 21 января пригрозил соцсетям штрафами за привлечение подростков на митинги. Речь идет о ст. 13.41 КоАП РФ, вступившей в силу 10 января. Статья подразумевает ответственность за нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцами интернет-ресурсов. Нарушение грозит штрафом до 4 млн руб. для юрлиц (за повторное — до 10% годовой выручки). Следственный комитет России ранее возбудил уголовное дело из-за призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях.

За акциями в поддержку Алексея Навального следите в онлайн-трансляции “Ъ”.