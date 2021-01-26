Путин внес в Госдуму законопроект о продлении СНВ-3 на пять лет

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Ранее “Ъ” стало известно, что соглашение, истекающее 5 февраля, будет продлено на максимальный срок (пять лет) и без каких-либо предварительные условий.

«Договором предусмотрена возможность его продления на срок до пяти лет, если Россией и США будет принято такое решение. Российская сторона неоднократно предлагала США осуществить пролонгацию Договора. В январе 2021 года достигнуто принципиальное согласие сторон продлить Договор на пять лет»,— говорится в пояснительной записке к документу.

Договором предусматривается, что имеющиеся у США и России суммарные количества СНВ не должны превышать:

700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (ТБ);

1550 единиц для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми ТБ (при этом за каждым развернутым ТБ условно засчитывается по одному ядерному боезаряду);

800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также развернутых и неразвернутых ТБ.

«Выигранное в результате пролонгации Договора время можно использовать для комплексных двусторонних переговоров о дальнейшем контроле над ракетно-ядерными вооружениями с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность»,— уточняется в документе.

Пресс-служба Белого дома уточнила, что стороны буду работать максимально эффективно, чтобы успеть продлить договор до 5 февраля. По информации источника «РИА Новости», внесенный российским президентом законопроект будет рассмотрен в числе первых на заседании Госдумы в среду, 27 января.

На продлении СНВ-3 на максимальный срок настаивала Москва. Эти условия не устраивали администрацию бывшего президента США Дональда Трампа. 21 января 2021 года новая администрация Белого дома во главе с Джо Байденом заявила о готовности продлить документ на предложенных Россией условиях. В ходе своей предвыборной программы господин Байден обещал продлить договор, подписанный в 2010 году, когда он был вице-президентом при Бараке Обаме. Сегодня, 26 января, президенты России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели телефонный разговор, в котором обсудили необходимость продления документа.

О продлении ключевого российско-американского соглашения — в материале “Ъ” «Как по нотам».