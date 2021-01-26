Как по нотам Россия и США в ближайшие часы продлят ключевой двусторонний договор о СНВ

Как стало известно “Ъ”, в ближайшие часы Москва и Вашингтон обменяются нотами о продлении истекающего 5 февраля Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Соглашение будет продлено на пять лет без каких-либо предварительных условий: именно на таком варианте пролонгации изначально настаивала Россия. Решение о продлении договора потребует ратификации с российской стороны. Вопреки прежним заявлениям официальных лиц, эти формальности будут оформлены в форсированном варианте — буквально за неделю.

По данным информированных источников “Ъ”, в Москве и Вашингтоне стороны готовятся в ближайшие часы обменяться нотами о продлении ДСНВ. «Процесс документального оформления пролонгации договора пошел»,— сказал один из собеседников “Ъ”.

Напомним, этот ключевой российско-американский договор в сфере контроля над вооружениями истекает 5 февраля. С предыдущим президентом США об условиях пролонгации российским властям договориться не удалось, хотя Москва пошла на серьезные уступки по сравнению со своей первоначальной переговорной позицией. После смены администрации Белый дом сразу объявил о готовности продлить договор на пять лет, как и обещал Джо Байден в ходе предвыборной кампании.

Стороны приступили к работе над пролонгацией ДСНВ 21 января — на следующий день после инаугурации нового президента. Сначала Госдепартамент посетила делегация посольства России в Вашингтоне, затем посол РФ Анатолий Антонов был принят помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

25 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между Джейком Салливаном и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, главной темой которого была пролонгация договора.

Комментируя эти шаги, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 января сказал, что «сейчас осуществляются энергичные контакты, потому что время до истечения срока действия договора стремительно убывает». «Поэтому требуются действительно энергичные контакты и усилия, с тем чтобы выйти на финализацию вопроса о продлении. Оно отвечает интересам обеих стран, а также всего мира»,— подчеркнул он.

ДСНВ был подписан президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге. Он вступил в силу в феврале 2011 года, срок действия — 10 лет. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает и ограничивает свои СНВ так, чтобы через семь лет после его вступления в силу (и в дальнейшем) их суммарные количества не превышали: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок (ПУ) МБР и БРПЛ, а также ТБ.

Во вторник в ходе Конференции по разоружению в Женеве постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов сказал, что ДСНВ «обеспечивает предсказуемость в стратегической сфере, оказывает стабилизирующее влияние в глобальном масштабе, а также вносит значительный вклад в процесс ядерного разоружения».

В свою очередь постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник написал в Twitter, что, «по всей видимости, Россия и США достигают ощутимый и быстрый прогресс в продлении ДСНВ». «Есть основания полагать, что соответствующее соглашение может очень скоро стать реальностью»,— добавил он.

Что такое ДСНВ Читать далее

По данным собеседников “Ъ”, договор будет продлен без каких-либо предусловий. Именно на этом ранее настаивала российская сторона, в то время как предыдущая администрация США обуславливала пролонгацию ДСНВ целым рядом требований.

При этом властям США не нужно проводить решение о продлении договора через Конгресс, в то время как с российской стороны потребуется его ратификация посредством принятия федерального закона.

Ранее российские официальные лица предупреждали, что на это потребуется значительное время. Эксперты прогнозировали, что процесс займет не менее 45 дней. Чтобы избежать паузы в исполнении договора, они предлагали включить в ноту или протокол о продлении пункт о временном применении соглашения.

Однако в итоге власти РФ, судя по всему, выбрали вариант форсированной ратификации. Законопроект о продлении ДСНВ может быть ратифицирован российским парламентом еще до 5 февраля. Такую возможность в беседе с “Ъ” допустил глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв.

На вопрос “Ъ”, могут ли российские законодатели успеть оформить все необходимые процедуры до того, как истечет договор, он ответил: «Возможность такая, разумеется, есть».

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) сказал “Ъ”, что 27 января «будет заседание комитета по международным делам, где будет обсуждаться этот вопрос, в том числе позиция в целом и сроки вынесения на пленарное заседание».

Елена Черненко, Ксения Веретенникова