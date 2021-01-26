Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. Это первая беседа политиков после избрания господина Байдена главой Белого дома. Как уточнила пресс-служба Белого дома, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

«Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена с началом работы на посту президента США. Отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран и — с учетом их особой ответственности за поддержание безопасности и стабильности в мире — всего международного сообщества»,— говорится в сообщении Кремля.

Основными темами разговора стали: выход США из Договора по открытому небу, проблема сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, борьба с коронавирусом COVID-19. Как сообщили в Кремле, прошедший разговор «носил деловой и откровенный характер».

Также президенты обсудили продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). «В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов»,— уточняется в сообщении Кремля. Соглашение истекает 5 февраля.

Как уточнила журналистам пресс-секретарь президента США Джен Псаки, главы государств также обсудили взлом федеральных ведомств США, сообщения о россиянах, назначающих награды за американских солдат в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, предполагаемое отравление Алексея Навального и задержания протестующих на акциях 23 января в поддержку оппозиционера.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. 15 декабря, после голосования выборщиков, Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах. Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января 2021 года.

О внешнеполитическом курсе новой администрации — в материале “Ъ” «Джо Байден определился с друзьями и врагами».