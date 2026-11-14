Главные новости к утру 14 ноября
В Белом доме анонсировали встречу Трампа, Путина и Си
В Белом доме анонсировали встречу Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае. Там добавили, что президент намерен обсудить с коллегами вопрос нераспространения ядерного оружия. По данным AP, господин Трамп на встрече не собирается поднимать тему Украины.
В делегацию для переговоров по Украине от Европы войдет «коалиция желающих», заявил глава Евросовета Антониу Кошта.
На авиабазе США в Великобритании объявили тревогу из-за налета неизвестных БПЛА. С базы раздавались звуки сирен, а военнослужащим отдали приказ укрыться в безопасных местах.
Польша приостановила финансирование поставок вооружений США для Украины. Причиной стали дефицит бюджета и возросшие расходы на оборону, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
С космодрома Восточный запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами «КОЭН» и «Киноспутник» на борту. Большую часть груза на борту составили частные спутники — в «Роскосмосе» заявили, что это делает запуск историческим для отечественной космонавтики.