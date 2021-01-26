Володин назвал действия правоохранителей на протестах 23 января «филигранными»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высоко оценил работу правоохранительных органов в ходе протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января. Заявления об отравлении политика он назвал провокацией с целью ввести новые санкции против России.

«Правоохранительные органы действовали очень эффективно, филигранно, задерживали тех, кто понимал, что нарушают закон,— сказал господин Володин в интервью радиостанции «Комсомольская правда».— Плохо то, что в митинговые протесты вовлекли детей. В цивилизованном обществе детей нельзя использовать. Это напоминает времена Великой Отечественной войны, когда, видя угрозу, ставили перед собой детей, женщин, стариков».

По мнению господина Володина, вся история с отравлением оппозиционера — провокация. «На основании этой провокации объявляют санкции. Это все бьет по нашей стране, по благосостоянию граждан, по экономике нашей страны, по престижу нашей страны»,— сказал он.

На протестных акциях в субботу, 23 января, задержаны 3893 человека, подсчитала команда «ОВД-Инфо». В некоторых случаях правоохранители применяли силу. По словам корреспондента «Новой газеты» Елизаветы Кирпановой, кто-то из полицейских ударил ее дубинкой по голове, несмотря на надетую «яркую желтую жилетку с надписью "Пресса"». По данным профсоюза журналистов, на протестах пострадали больше 50 сотрудников СМИ. Широкий резонанс получило видео, запечатлевшее, как сотрудник полиции с силой ударил ногой в живот женщину. Комментируя действия этого полицейского, господин Володин сказал, что «ему мешали».

Об уголовном преследовании участников митингов — в материале “Ъ” «У сторонников Алексея Навального будет много дел».